Una productora relató el calvario que vivió con Fernanda Iglesias por violencia: "Se me vino encima y la pasé muy mal""

“En varias ocasiones la tuvieron que separar porque se me venía encima en las reuniones de producción que hacíamos tras terminar el programa. Al aire era una Fernanda pero cuando se apagaban las cámaras era otra. Y todos lo vieron. Recuerdo una vez que se me vino encima porque yo a ella la había dejado de hablar porque era imposible hablar con ella porque se enojaba por todo. Esa vez se me venía enfurecida y un muchacho alto, del que no recuerdo el nombre, la detuvo. Era capaz de hacerme cualquier cosa. En aquel momento nadie me defendió y lo hablé con la productora y la tenían contratada y nadie hizo nada", siguió Andrea con su relato.

Fernanda Iglesias

"Trabajar con Fernanda Iglesias fue horrible", la dura confesión de la productora Andrea Chiarello

Además, profundizó sobre su calvario con Iglesias: “Ella pensaba que su marido en ese momento, Pablo Nieto, salía con una productora que era de AM, del programa de Verónica Lozano. Había una productora que ella decía que tenía algo con el marido y un día un poco más la golpea. Pero quiero dejar en claro que yo no era de esas productoras como se pensaba en ese momento”.

“Y en paralelo pasó lo mío, pero son dos casos totalmente distintos. Ella ya trabajaba en el programa cuando yo entré. En ese momento Nosotros a la Mañana no funcionaba bien en rating y yo cuando entré quise hacer cambios para mejorar, pero nunca nada contra Fernanda. Y tampoco nunca lo traté a Nieto. Lo que sucedia es que todos compartíamos estudio, como pasa hasta hoy en esa productora. Ella venía a Nosotros a la Mañana y se cruzó a AM y pasó esto con esa productora. Pero conmigo Fernanda enloqueció y venía todos los días desobordada, no sé si por el momento complicado personal y familiar que estaba pasando, pero era una persona intratable. Intentábamos tranquilizarla, pero era imposible. Yo después me fui del ciclo de Doman y más adelante pasó lo de Andrea Taboada que ella se sumó después que yo me fuera. Y desde ahí no la vi ni me la crucé más a Fernanda. Fue horrible todo”, cerró su relato Andrea Chiarello.