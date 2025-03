El comentario de Tato que incomodó a Martina en Gran Hermano 2024: "Me pone nerviosa"

Todo sucedio mientras Martina se encontraba en la cabina de streams con Katia 'La Tana' Fenocchio, Lourdes Ciccarone y Juan Pablo De Vigili. Ahí, se acercó el uruguayo y le consultó: "¿Hacemos cucharita?".

"¡Epa!", lanzó el correntino. "No, sos un tarado, no puedo", le respondió Martina a Tato. "Encima se pone nerviosa, sos una tarada", le comentó Lourdes a Pereyra.

"Sí, me río y no sé qué decirle", le respondió Martina. "Le decís 'no, flaco, tengo novio' (por Luca)", sostuvo Lourdes. "No tengo novio, eso es lo peor", gritó enérgica la jugadora. "Bueno, le decís 'no, flaco, no me gustás", agregó la marplatense sin filtro.

Acto seguido, Juan Pablo le consultó si la incomodaba Tato. "No, me cago de risa, pero me da nervios", le contestó. Inmediatamente, Devi consideró: "A vos te encanta que te suba el ego".

"No, tarado, ¿que me suba el ego, qué? Si el otro boludo (por Luca) ni hola me decía", dijo Martina. "Por eso, vos estás atrás de Luca y no de él (Tato)", afirmó Juan Pablo. "Puede ser", dijo entre risas.

La polémica frase de Sandra de Gran Hermano que vuelve a poner en duda la autenticidad del reality

Sin duda, Gran Hermano (Telefe) es un formato exitoso no sólo en Argentina sino en el mundo entero. Así, el probado formato lleva 24 años desde que debutó en el país y ya desde aquel entonces hay una importante cantidad de gente que asegura que "está todo armado" y no dejan pasar ningún comentario del que pueda inferirse que realmente es así.

Tal es el reciente caso de Sandra Priore, quien por estas horas mantuvo una charla con la Tana en la cabina del streaming del reality de Telefe para limar una de las tantas asperezas que se han generado entre ellas.

Lo cierto es que la participante de La Matanza le confesó a Sandra sentirse "defraudada" tras escucharla decirle a la casa que ella quería irse del juego. "Esos comentarios me la re bajaron y te lo digo porque te quiero", deslizó molesta la Katia.

Fue allí que en un intento por aclarar la situación, Sandra le dice: "Entendiste todo mal. Yo estaba convencida que habías arreglado con la producción para irte como....", y cuando se da cuenta de lo que estaba diciendo instantáneamente se calla, hace un gesto y con los labios menciona a Petrona.

Como era de suponer este video se volvió viral en las redes en pocos minutos, desatando la desconfianza de los detractores del reality quienes volvieron a insistir con que el programa está armado, así como que no hay tal encierro y desconexión de los jugadores con el exterior.

Vale recordar que Petrona había manifestado sus ganas de irse de la casa, tras lo cual resultó la menos votada en una semana de placa positiva.