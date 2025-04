La impensada confesión que recibió Wanda Nara de Valentino López y que dejó a todos sorprendidos

“¿Qué dijiste Valu?”, se escucha preguntar a la conductora en el comienzo del video mientras los dos compartían un momento relajados en living de su casa.

Acto seguido, el joven respondió: “Que cuando sea grande voy a poner todo a tu nombre". “¿Todo a mi nombre? ¿por qué? Te amo mi amor, que confias en mí”, reaccionó ella.

Cabe destacar, que el adolescente 16 años está siguiendo los pasos de su papá Maxi López ya que se encuentra comenzando su carrera como jugador de futbol en River.

Elba Marcovecchio expuso a Wanda Nara con dato clave sobre su engaño para complicar a Mauro Icardi

En medio de la polémica por las pericias psiquiátricas a Mauro Icardi en el duelo judicial con su ex Wanda Nara, Elba Marcovecchio expuso un dato revelador de la causa.

La abogada del futbolista habló en Mujeres Argentinas, El Trece, y dio una versión distinta de algo expuesto por la mediática, quien había sostenido que Icardi no habría tenido una buena respuesta ante el juez ante su pedido de un régimen de visita que incluya a sus cinco hijos.

En este contexto, la letrada sentenció: "Hay cosas que se dicen en la tele y no suceden en el expediente. Allí, la mamá jamás pidió la revinculación con los nenes. Jamás. Como tampoco lo de los perritos de Turquía. No hay un sólo pedido de eso".

Sobre el acto escolar de las niñas a las que no habría asistido el futbolista, según contó Wanda en LAM (América TV), Elba Marcovecchio contradijo la versión de la mediática.

"Yo estaba online con Mauro el día que iba a retirarlas, que era el del acto, y estaba mucho antes del horario en la puerta del colegio. No fue un chofer como se dijo, fue él y hubiera entrado sin problemas de haber sabido".

En esa línea, la abogada destacó cómo es su cliente como papá: "Es muy difícil enojarse con Mauro porque enseguida vez lo excelente papá que es y el amor que tiene por sus hijas y sus hijas hacia él".

"La gente no es perfecta y no hace todo a rajatabla pero tenés a un excelente papá que ama a sus hijas y que se quedó en Argentina para estar con ellas. Cancela viajes para estar con ellas y no me importa el incumplimiento de la otra parte, no voy a hacer alusión. Cancela todo para estar con sus hijas y las entrega el día que se acuerda", fundamentó.

Y sobre la desobediencia en la revinculacuón que tanto revuelo generó por la presencia de la China Suárez, la abogada reconoció: "Mauro hace muchísimas cosas y quizás en una lo guió la naturalidad de la familia. Mauro crió cinco hijos y no es ningún pase de facturas. Está acostumbrado a ensamblar, a ser padre, padre coraje le podríamos decir".

"Si esto tiene sus consecuencias, es cierto, pero no hay animosidad ni contra la Justicia y menos aún contra sus hijas, que es una de las barbaridades que he escuchado. Que Mauro va contra sus hijas es algo imposible", comentó la letrada.