Afirman que Diego Poggi estuvo con un ex Gran Hermano: infidelidad, escándalo y separación

Bati estuvo en el programa de Diego Poggi, donde hicieron referencia al rumor. El ex Gran Hermano contó que está en pareja hace cuatro años y acotó sobre el presunto romance: "¡Son inventos! ¡Son inventos!".

Pese a la desmentida, el novio del conductor de Telefe subió a sus redes un mensaje contundente.

" A veces las promesas más dulces, esconden las mentiras más amargas", escribió el muchacho y sumó el emoji de un corazón roto, en señal de su duro presente sentimental.

Diego Poggi advirtió un llamativo detalle de la eliminación de Luciana en Gran Hermano 2024

En un versus reñido con Chiara Mancuso, Luciana Martínez se convirtió en la última eliminada de Gran Hermano 2024 con el 51,2 por ciento de los votos.

"Cuando se cierra una puerta, se abre el universo entero", expresó la morocha al despedirse del reality de Telefe.

En el streaming de Telefe, Diego Poggi analizó la salida de Luciana Martínez de Gran Hermano 2024 y advirtió un detalle que le llamó poderosamente la atención.

El conductor se detuvo en la reacción de Luz Tito cuando Santiago del Moro anunció la decisión del publico.

"No tengo nada en contra de Luz, pero a mí me gusta analizar caras... yo veo una mueca. No te digo que quería que se vaya, pero yo siento que estaba más unida a Chiara que a Luciana en el último tiempo", señaló Poggi.