El duro recuerdo de Mariano Peluffo sobre la relación de Julieta Prandi y Contardi

Escándalo en el juicio de Julieta Prandi: gritos y fuertes cruces entre abogados

El juicio entre Julieta Prandi y su exmarido Claudio Contardi comenzó con una jornada marcada por la tensión. La modelo lo acusa de violación y de haber ejercido distintos tipos de violencia durante su relación. El caso, que ha generado fuerte repercusión en los medios, tuvo un inicio cargado de momentos intensos.

Durante la emisión de Mediodía Noticias (El Trece), el periodista Sergio Farella dio detalles sobre lo que ocurrió en la primera audiencia: "La situación era muy tensa. Ya el exmarido de Julieta Prandi al abogado que acusa le había dicho 'no me ironice, no me haga chicanas'. Era todo en el marco de la formalidad, pero evidentemente el cruce este que acabamos protagonizar es fuera de todo contexto común de un juicio oral y público".

Farella también explicó parte de la estrategia de la defensa de Contardi, que intenta vincular el conflicto con cuestiones patrimoniales: "Hay una cuestión económica que alega la defensa, el exmarido de Prandi, como excusa de que eso motivó, derivó en lo que él dice que fue la falsa denuncia, más de cien abusos sexuales. El dice 'yo no abusé de ella, fueron relaciones consentidas, yo no miento, ella es la mentirosa'"

Además, el periodista señaló que el acusado mostró signos de angustia durante la audiencia: "Estuvo al borde del llanto. Ahora está Julieta Prandi esperando en la sala de enfrente para entrar y declarar como primera testigo de juicio".

El cruce entre los abogados

Mientras hablaba con los medios, Javier Baños —representante legal de Julieta Prandi— fue interrumpido por Claudio Nitzcaner, abogado defensor de Claudio Contardi, quien lo enfrentó con acusaciones.

"La verdad está escondida", disparó Nitzcaner. "Es una causa de estafa y el fiscal la desestima por las falsedades que vuelcan ahí. Julieta percibe dinero de un departamento", siguió.

Baños reaccionó de inmediato y respondió con firmeza: "El doctor está diciendo cualquier cosa. No mienta delante de los medios. El objeto por el cual está siendo imputado Contardi es abuso sexual agravado y no tiene nada que ver con lo que usted trae a relucir".

Visiblemente molesto, el abogado de Prandi continuó: "¿Por qué (Contardi) no se sometió a ninguna pericia psicológica? ¿Por qué no se sometió a ninguna pericia psiquiátrica? ¿Por qué no quiso declarar? ¿Por qué no quiso contestar preguntas? ¿Por qué cambiaron cuatro veces de abogados en menos de una semana?".