El desesperado pedido de Melody Luz sobre su relación con Alex Caniggia que causó polémica

Acto seguido, profundizó: "Hay lugares públicos a los que no podemos ir, porque si uno pide una foto, todos piden y lo que era una salida tranquila y familiar se convierte en algo revoltoso. Entonces, lo evitamos".

Embed

“Está todo bien con que haya gente que pida fotos, pero el tema es cuando se quedan charlando. O sea, la gente flashea confianza y te empieza a preguntar cosas, incluso dónde vivís. No te conozco, o sea, todo bien que vos me conozcas a mí o a él, pero queremos compartir algo de intimidad pública, por favor", manifestó.

De todas formas, reconoció: "Ya se que quizás suene ortiva. Pero de verdad, cuanta más gente se acerca y charla, hasta intentan sacarle fotos a mi hija, y es súper incomodo sabiendo que no la muestro, logran que cada vez salgamos menos y yo soy una persona que me encanta salir".

“Después no entienden cuando los personajes públicos sufren de ansiedad. Imaginate que te digan ‘bancátela o no salgas de tu casa’. Mejor trabajar la empatía y el respeto. Nosotros somos super copados y jamás vamos a negar una foto, pero no somos un cajero automático de información", cerró.

Melody Luz sobre su privacidad

Melody Luz apuntó contra Fabián Medina Flores por su repudiable comentario sobre las bailarinas

Después de que el asesor de imagen Fabián Medina Flores dijera en Luzu TV que “las bailarinas tienen que estar en acción, desnudas o mudas”, Melody Luz se expresó en las redes y lo criticó por ese controversial comentario.

Embed

La bailarina comenzó diciendo en sus historias de Instagram: "En acción, desnudas o mudas. No sé muy bien cuántos años tenés ni cuál ha sido tu crianza, pero no me sorprende que digas esto... me da un poco de lástima porque sos un comunicador y mucha gente te escucha”.

"Eso de 'vos sos bailarina y siempre vas a ser así', como desmereciendo, como que 'vos te movés un poquito y ya está'. No sé qué quisiste decir, pero así sonó. Y te digo que estás muy equivocado", siguió la pareja de Alex Caniggia.

Embed

Y continuó: “Las bailarinas somos mucho más que un cuerpo en movimiento y desnudo, y tenemos voz”.

Por último, en otro de sus videos, remarcó: "Y a todos aquellos que se animan a reírse de un bailarín, de menospreciar todo lo que hacemos, los invito a una clase. Te juro que haría una clase abierta para que vengan, dale, bailá, a ver si te sale todo y vengan desnudos, no se olviden, es primordial”.