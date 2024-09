El duro enfrentamiento entre Alex Caniggia y Melody Luz por una famosa

Luego de su video, Melody hizo una publicación en su cuenta de Instagram e incluyó una selfie con un filtro creado por la nueva canción de la cantante y el gesto desató una guerra entre ambos.

"Hermosa la mamu. Lastima la ultima foto", le comentó Alex dejando en claro su desagrado por el apoyo de su novia a la cantante.

Como si eso fuera poco, la modelo se quedó con la última palabra y respondió: "Aguante Lali, loro". Además ante las criticas que recibió por las palabras de Alex, sentenció: “Decíselo a él. Yo a Lali la banco. No soy Alex, así que no me metas en la misma bolsa”.

Melody Luz, Alex Caniggia y Lali

La picante chicana de L-Gante a Alex Caniggia tras el fin de su programa de streaming

Hace unos días, Alex Caniggia anunció el fin de su programa en streaming, Toda, que podía verse al aire en las redes de Carajo. El mediático se despidió en vivo del ciclo junto a su compañera, Furia.

“Les quiero dar las gracias nuevamente por mirarnos, por bancarnos estos dos meses, nos estamos viendo y un aplauso para Toda!", expresó el hijo de Mariana Nannis.

En su cuenta de Instagram, L-Gante sorprendió al compartir la captura de un seguidor, que le estaba informando de lo que ocurrió con el programa de Alex Caniggia: "Che, le levantaron el programa. Deliralo un toque por jetón. Por eso te bardeaba, porque estaba a punto de ser levantado, tenía que meter pelea. Dale lección de vida máster".

Fiel a su estilo, el referente de la cumbia 420 le dedicó un mensaje picante al mediático, con quien no tiene una buena relación.

"¿Qué pasó barat? No servís. Acá te dejo algo para que aprendas a ser mejor persona, te vaya aún menor y la gente te quiera: 'No se brilla apagando a los demás'", fue la chicana de L-Gante para Alex Caniggia.