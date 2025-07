Mariana Nannis confesó por qué se pelearon Charlotte Caniggia y Melody Luz

Y amplió: "Charlotte de todas partes del mundo donde viajaba le traía regalos, ropa, trajes de baño, de todo a la bebé. Yo con mis hijos he sido muy generosa y entonces eso mis hijos por suerte lo aprendieron y son generosos entre la familia".

En cuanto al problema entre Melody Luz y su hija, Mariana confió qué pasó entre ellas para que se odien tanto: "Charlotte me dijo que esta chica tenía malos tratos con ella, la pulga. Como que le molestaba todo. Pero si te molesta que la peinen o algo lo mejor es que no trabajes y te quedes cuidando a tu hija, entendes, ccom hace la gente normal que no deja con una mucama a la hija y se va a grabajar y y se la saca de encima".

"Chalotte evita el conflicto, no le gusta la gnte que hace conflicto, evita pelear y esta pulga se ve que le gusta hacer conflicto con todo el mundo", finalizó Mariana Nannis muy picante contra la bailarina.

Gonzalo Nannis fue durísimo con su hermana Mariana y ventiló toda la interna familiar

Gonzalo Nannis habló de la feroz interna que explotó hace unos días y que enfrenta de un lado a Marianna Nannis y Charlotte Caniggia contra Melody Luz y Alex Caniggia.

"Siempre quilombo, pero tranquilo. Desde noviembre no me hablo más con ella, ni pienso hacerlo. Es por un tema de plata, por la sucesión", dijo el hermano de Mariana en charla con LAM (América Tv).

"La pelea viene desde hace 25 años, pero ya está. Lo de la sucesión sí me molestó, porque tardó ocho meses y medio en presentarse, me hizo perder tiempo. Para que no tenga nada, quiere que yo no tenga nada. Y ella sabe que la voy a ir a buscar para que me lo explique", reconoció Gonzalo Nannis.

Y detalló información sobre las deudas que aparentemente mantiene Mariana Nannis: "De ahorros no creo que viva. Tengo entendido que, ni bien se separó, cobró un dinero importante. Después de la pandemia se fue a vivir a uno de los dos departamentos que tenía en Miami, y me dijeron que a los diez meses ya no tenía un peso. Se la patinó toda. Es compradora compulsiva".

"El departamento chico valía 450 mil dólares. En total, eran casi dos palos. Tenía que vender uno para pagar la deuda del otro. Pero no le da la cabeza. Esa fue la gran discusión que tuvo con Claudio. No le da para hacer negocios, no salió a mi viejo. Si querés seguir gastando 50 mil dólares por mes, comprando boludeces, alguien en algún momento te va a poner un límite", concluyó Gonzalo Nannis, quien está distanciado hace tiepo de su hermana.