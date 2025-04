El doloroso motivo por el cual Martina de Gran Hermano se negó a ir a LAM

Martina se enteró de la muerte de su abuela hace pocos días luego de haber sido eliminada del reality.

En la primera gala tras su salida del juego, la joven expresó: “Estoy bien. Fue un shock hoy cuando me lo contaron, pero fue decisión de mi familia. Lo entiendo y lo comparto".

En su visita a República Z, Martina reveló que estaba en duda su participación en LAM. ¿El motivo? Fue en el ciclo de Ángel de Brito donde contaron que sus familiares no querían darle la noticia de la muerte de su abuela.

“No sé si voy a ir. Por ahora creo que no voy a ir. Se había armado quilombo con el tema mi abuela y no quiero hablar”, precisó en el canal de steraming.

Gran Hermano 2024: Martina contó cómo se enteró de la muerte de su abuela y conmovió a todos

La última eliminada de Gran Hermano 2024 (Telefe), Martina Pereyra, estuvo el lunes pasado en el debate del reality y contó cómo se enteró de la muerte de su abuela.

"Durante tu estadía en la casa falleció tu abuelita, que vino muchas veces a hinchar por vos. Tu familia, en su momento, eligió no decirte nada. Y hoy sé que tuviste una charla", comentó el conductor Santiago del Moro.

“Estoy bien. Fue un shock hoy cuando me lo contaron, pero fue decisión de mi familia. Lo entiendo y lo comparto. Todavía siento que no caí”, expresó Martina.

La abuela de la modelo y contadora murió a causa de un infarto a mediados de febrero, por lo que estuvo casi dos meses sin saber de la triste noticia.