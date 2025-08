Las fotos inéditas con las que Gustavo Conti y Ximena Capristo celebraron 24 años de amor

Cómo reaccionó Ximena Capristo al pícaro comentario que Gustavo Conti le hizo a la China Suárez en una foto

Durante una emisión de Sálvese Quien Pueda (América TV), Ximena Capristo se enteró al aire de que su pareja, Gustavo Conti, le había dejado un pícaro comentario a la China Suárez en una foto. La noticia, revelada por Yanina Latorre, generó un debate en el programa: ¿fue una simple broma o Conti se pasó de la raya? Capristo, por su parte, intentó tomárselo con humor y mostró confianza en su relación.

"Perfectamente perfecta", escribió el mediático en una publicación de Suárez, donde la actriz posa en bikini roja desde Estambul. Aunque Latorre intentó provocar una reacción en Capristo al mostrarle el comentario en vivo, no lo logró. Lejos de molestarse, la panelista respondió con seguridad y reafirmó la confianza que tiene en su pareja tras 24 años juntos: "Tiene razón, es perfectamente perfecta", lanzó sin dudar.

China Suárez comentario de Gustavo Conti

Sorprendida por la respuesta de Capristo, Yanina no se quedó callada y le retrucó sin filtros: “¿Te estás haciendo la boluda?”. Fiel a su estilo, Ximena fue sincera: “No, es que no lo vi, pero no me molesta que él le comente cosas a los demás”.

El cruce en SQP fue tomando un tono más distendido cuando Majo Martino lanzó, entre risas, una teoría inesperada: “Para mí le tiró onda para integrarla a la pareja”. Ximena no se quedó atrás y, con humor, contestó: “Ah bueno, no estaría mal”.

Sin embargo, la que no se lo tomó tan a la ligera fue Yanina, que desde el primer momento expresó su rechazo al comentario de Conti a una figura como la China. “Te digo que no es normal que los maridos estén hablándole a la China”, sentenció, y sumó cómo reaccionaría si le pasara algo similar con su marido, Diego Latorre: “Le corto los diez dedos porque me deja como una peltuda. A ver, que es perfecta lo sabemos todos, pero es muy de pajer* hacer eso”.

El enojo de la “Negra” nunca apareció. Por el contrario, se mostró comprensiva con el accionar de su marido y hasta elogió a la actriz: “Sí, pero es una mujer hermosa, no me parece que esté mal que lo diga”. Todo indica que la opinión sobre Eugenia Suárez es compartida dentro de la pareja, y que incluso ya habían hablado del tema en la intimidad. Ante las críticas en redes, Gustavo también salió a calmar las aguas: “Tranquilos, Capristo también opina que la China es hermosa”, respondió a quienes cuestionaron su comentario.

Con su estilo frontal pero relajado, Ximena cerró el asunto con una frase que dejó en claro su postura: “Prefiero que lo haga en público y no que le mande un mensajito por privado", sentenció. Y cuando, entre bromas, le propusieron devolverle el gesto comentándole a Mauro Icardi, no dudó en reírse: “¿Y qué le puedo poner a Icardi? ¡Puede ser mi hijo!”.