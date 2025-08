Rocío Pardo reveló cómo atraviesa Nicolás Cabré la mudanza de su hija Rufina a Turquía

Pampita reaccionó a la mudanza de la China Suárez con Rufina a Turquía

Carolina “Pampita” Ardohain volvió de sus vacaciones en Ibiza, donde disfrutó de unos días como soltera tras su separación de Martín Pepa. A su regreso, fue abordada por la prensa y no esquivó las preguntas sobre la China Suárez, quien decidió instalarse en Turquía junto a Mauro Icardi y que su hija mayor, Rufina, comience allí el ciclo escolar.

"¿Como voy a opinar yo de la maternidad de otra persona? No voy a opinar nada y menos de un vínculo tan cercano. No quiero involucrar a la familia de mis hijos en problemas, no opino nada de ningún tema que no sea mío", dijo con firmeza la modelo ante las cámaras de Infama (América TV), dejando claro que no quiere entrar en polémicas ajenas.

Respecto al fuerte posteo que la China publicó contra Benjamín Vicuña, Pampita explicó por qué decidió salir a respaldarlo públicamente: "Siempre voy a hablar de lo buen padre que es porque es una realidad y me parecía el momento de decirlo porque se estaba especulando con que no que no era buen padre y la verdad que con mis hijos es un padre excelente. Yo hablo de mi realidad, mis hijos aman a su papá y lo admiran, esa es nuestra verdad de mi familia con Benjamín".

Cuando volvió a surgir el tema de la decisión de Suárez de permanecer en Turquía y llevar a sus hijos con ella, Pampita reiteró su postura de no involucrarse: "No opino nada, Eugenia es la mamá de los hermanos de mis hijos y no quiero tener problemas con Eugenia. Hablamos si hay que hablar, tengo re buena relación hace un montón de tiempo".

Finalmente, al referirse al vínculo que mantiene con la actriz, la modelo destacó la buena sintonía entre ambas: "No nos queda otra porque nuestros hijos son hermanos, son re chiquititos, así que vamos a tener que hablar siempre. Nosotras nos llevamos muy bien".