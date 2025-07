El duro descargo de Amalia Granata contra los hijos de Locomotora Oliveras, quien lucha por su vida: "Delito"

Lo concreto es que Oliveras no llegó asumir su en la Convención Constituyente y en ese contexto, Amalia compartió un extenso descargo en su cuenta en X aclarando la polémica con la boxeadora.

“Quiero aclarar algunas cosas con el tema de Locomotora Oliveras. La denuncia es precedente y viene desde hace meses. Y no solo fue hecha en contra de ella. Es en contra todo el sistema corrupto lleno de privilegios que creó una lista trucha sin los avales necesarios para engañar al electorado y así obtener más votos para reformar la Constitución en busca de agrandar el Estado y los privilegios”, comenzó la diputada.

Y remarcó: “Si no basta con mirar quiénes son los que la acompañaban en la lista. Empleados de Felipe Michling, mano derecha de Pullaro y director de orquesta de esta reforma que solo busca garantizar el poder eterno de Pullaro y los privilegios de su séquito. A ella la utilizaron y ella fue parte de un delito. Nunca debió haber competido. No tenía ni domicilio legal en Santa Fe”.

“Lamento su estado de salud y pido por su pronta recuperación. Lo dije desde el primer momento, para que pueda defenderse como corresponde y la ley le permite. Nadie está por encima de la ley. Hoy, lamentablemente, la siguen usando, esta vez, para dañarme a mí. Esa es la casta perversa contra la que luchamos en Santa Fe, más allá de lo que diga el periodismo comprado y los bufones de siempre”, continuó firme en su postura.

En ese sentido, se diferenció: “A nosotros nos votaron para decir la verdad y exponer los manejos de la política más rancia. Más allá de que a veces sea dura o suene a políticamente incorrecta. Ya vimos mil veces como los políticos, usando lindas palabras y rasgándose las vestiduras, nos han engañado una y otra vez”.

“Si no los exponemos, nos llevan a todos puestos, como están haciendo con esta reforma de la Constitución que solo beneficia a una clase social: los políticos de siempre. Yo voy a seguir diciendo lo que veo y la verdad, pese a quien le pese. Y moriré con las botas puestas. Más allá de lo digan, o de los que intentan todo el tiempo tergiversar la realidad”, finalizó Amalia Granata.

amalia granata aclaracion sobre locomotora oliveras

Qué dice el último parte médico sobre la delicada salud de la Locomotora Oliveras

Bruno Moroni, director del hospital José María Cullen, dio más detalles sobre el delicado estado de salud de Alejandra Locomotora Oliveras, quien sufrió un ACV el pasado 14 de julio.

La boxeadora de 47 años se encuentra "estable, con control y monitoreo neurológico". "Es momento a momento. Hay que ver las variaciones y sobre eso ir actuando", explicó Moroni ante la prensa.

Luego el doctor Néstor Carrizo, jefe de la Unidad de Terapia Intensiva, profundizó: "Estamos en una fase donde lo más importante es mantenerla con vida y sostener el funcionamiento de sus órganos".

"Está en asistencia respiratoria médica y es una paciente con riesgo de disfunción de órganos. Por ahora mantiene buen funcionamiento de la parte respiratoria y el funcionamiento del resto de sus órganos se mantiene estable.Mantiene respuestas desde el punto de vista de reflejo de tronco cerebral, y de la parte motora todavía sigue presentando algunos movimiento de flexión como también otro tipo de movimiento en relación al daño neurológico", confió.

"Se le hicieron tomografías donde se evidenció la lesión extensa en uno de los hemisferios. Eso no ha cambiado, sabíamos que iba a delimitarse en ese sector. Por otro lado, están los estudios del flujo sanguíneo cerebral, de si hace eventos convulsivos, que no realizó. La circulación de sangre del cerebro se mantiene todavía en el hemisferio no afectado", finalizó el médico.