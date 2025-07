Claudia Villafañe le tocó la panza a Rocío Marengo y vaticinó el sexo del bebé: "Es..."

Embed

"Por supuesto, nena. Siento, siento que es... ¡una nena!", sentenció Villafañe tras acariciar la pancita de la modelo. Y Analía Franchín se metió en la conversación y dio su opinión contraria a la de Claudia: "Yo también soy abuela, tengo ocho nietos y ya te digo que es un varón. De acá a la China es un varón. Hasta acá tiene el pi.. ya", dijo la panelista con humor.

Hace unos días, Rocío Marengo compartió una ecografía de su bebé y se emocionó al ver su crecimiento ya transitando el cuarto mes de gestación. “¡Semana 14! ¡Miren que ‘bebit@’! ¡Está enorme! En la eco se tapa la carita con la manito. Muy divin@”, expresó con total emoción desde Instagram en el momento más especial de su vida y la espera del nacimiento de su primer hijo.

Claudia Villafañe sostiene que Rocío Marengo tendrá una nena y por su parte Analía Franchín dice que se viene un varón. ¿Quién tendrá la razón? A esperar unos meses más para saberlo.

Rocío Marengo abrió su corazón en una extensa nota en el programa LAM (América TV) donde dio detalles del difícil y largo camino que atravesó para quedar embarazada junto a su pareja Eduardo Fort, hermano del recordado Ricardo Fort.

“La verdad es que fue muy duro, porque hubo muchos tropiezos, muchas piñas... Yo lo defino así: piñas en la cara. Ahora que estoy tan feliz, me doy cuenta de que me había empezado a apagar. Yo no era la misma”, confesó la modelo en diálogo con Ángel de Brito.

"Yo estaba dedicada a esto, le metía mucha garra, todo puntual. Era a las 10 y 'paf', inyección. No quería perjudicar. Es deconocido, era prueba y error", siguió su conmovedor relato y aclaró que estaba buscando ser mamá con su pareja hace cinco años.

“Primero intentamos de forma natural, luego pasamos por tratamientos de baja complejidad y finalmente por los de alta complejidad. Todos los meses me extraían óvulos, y eso se me hizo muy largo”, relató Rocío Marengo, quien remarcó que durante estos largos años se aferró mucho a la fe.

“Hoy, que ya lo pasamos y con este final tan feliz, digo ‘menos mal’. Pero no fue lo que yo pensaba. El tratamiento implica ir mil veces al médico, hacerte ecografías constantemente, recibir medicación… es un proceso muy exigente”, reflexionó sobre la larga espera que debió atravesar para ser mamá.