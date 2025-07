Se conoció el verdadero y escandaloso motivo de la separación de Juan Pablo Varsky y Lala Bruzoni

“Es un momento muy triste y hay niños en pleno desarrollo emocional que es importante proteger”, comentaron con prudencia. Sin embargo, por estas horas trascendió la escandalosa razón por la que se separó Juan Pablo Varsky.

Según informó Paparazzi, el verdadero motivo de la ruptura habría sido una infidelidad del periodista con una mujer con la que trabajaba. "La ex de Varsky se enteró que ella estaba en uno de esos procesos que no todos desean. Y voló todo por los aires. Cuando Lala se enteró del engaño y de lo otro dijo basta", precisaron el citado medio, lo que derivó en el abrupto y escandaloso final del matrimonio que trataron de preservar públicamente.

“Ella se sintió humillada y traicionada”, cuentan fuentes cercanas sobre la dura decisión que tomó Lala de separarse al enterarse de la supuesta infidelidad de Varsky.

La pareja, que convivía en Nordelta con sus hijos de relaciones anteriores y la hija en común, Lupe, intentó mantener la escandalosa situación en privado y hasta el momento el periodista no ha realizado declaraciones públicas sobre el tema más allá del comunicado inicial.

lala bruzzoni y juan pablo varsky.jpg

Qué decía el posteo de Lala Bruzoni donde anunciaba la separación de Juan Pablo Varsky

“Buenos Aires, 10 de junio de 2024. He sido una gran impulsora de las segundas oportunidades en el amor; he narrado de todas las maneras posibles que volver a amar se puede con el ejemplo de un nuevo hijo y un nuevo amor: ¿y cómo era que iba a poder amar a alguien nuevo/ otro hijo/ si ya todo mi amor había ocurrido? Llega el segundo hijo, el tercero y el corazón se expande...Llega el segundo amor de tu vida y el corazón sigue creciendo. Nosotros crecemos”, comenzó escribiendo Lala Bruzoni en su cuenta de Instagram al anunciar el final de su matrimonio con Juan Pablo Varsky.

Y agregó: “Juntos creamos una familia llena de vida. Quienes nos conocieron, nuestros familiares y amigos lo saben. Nuestra familia también estaba llena de desafíos. Ensamblar es una ciencia fantástica. No sé si puede ser para siempre si se hace a plena consciencia. Hoy nuestros hijos quedan unidos por la luz de nuestra vida. Lupita. Guardan mucho amor vivido común”.

“Y nuestro amor queda honrado por nuestra mejor intención al momento de amarnos. Juan y yo hemos decidido separarnos. Todos seguiremos unidos cuando nos necesitemos. Hace mucho tiempo que Juan y yo intentamos no equivocarnos. Y dar este paso al costado como pareja hoy quizás nos ayude a no perder todo lo maravilloso que nos queda como papás de Lupe y como lo compañero-padre de Juani, Pipe e Ichu que Juan fue para nosotros.Es un momento muy triste y hay niños en pleno desarrollo emocional que es importante proteger”, cerró la ex de Juan Pablo Varsky.