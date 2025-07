Moria Casán liquidó sin piedad a Pampita tras separarse de Martín Pepa: "Tiene brotes"

Y recordó situaciones incómodas del pasado con Pampita en el programa Showmatch: "Te acordas las reacciones que tenía en el Bailando, esa vez con Polino se levantó, conmigo me dijo: ¡no te metás!. No se dice no te metás, se dice no te metas, bruta".

"Como no le entiendo a Susana (Giménez) cuando habla porque arrastra las eses. No sé si de paquetas o de tilingas. No entiendo a Pampita cuando habla como riéndose y como histérica”, siguió picantísima. En esa línea, Moria cerró categórica: "No sé cómo definirla a Pampita, es una persona muy especial".

La One compartió mucho tiempo trabajo con Pampita y dejó en claro que no guardó el mejor de los recuerdos de esa época, lanzando términos durísimos para la modelo. En el Bailando 2023 las dos mantuvieron un terrible cruce al aire donde se dijeron de todo al aire.

Pampita confirmó cuándo se separó de Martín Pepa

La modelo Carolina Pampita Ardohain se separó de Martín Pepa a menos de un año de haber blanqueado su relación con el empresario, según contó el periodista Gustavo Méndez en el programa Mujeres Argentinas (El Trece).

El panelista compartió en sus redes sociales además el mensaje que le envió la modelo cuando le preguntó por la ruptura y ella confirmó cuándo fue: "Sí, me separé el 9 de julio".

Durante el programa, el comunicador explicó: "Están separados confirmado Pampita y Martín Pepa. Fue sorpresiva cómo comenzó la relación porque ella hacía un mes y pico se había separado de Mortián".

"Esto terminó entre jueves y viernes por un llamado telefónico, antes de que ella viaje al Sur. La distancia, muy complicado. Él no puede venir a la Argentina por su trabajo para un magnate en Nueva York. Y él tomó la decisión, ella no quería separarse, incluso ella proponía más viajes juntos", agregó.

"No hay terceros en discordia, lo que sí me dijeron es que él ya está haciendo vida de soltero", detalló Méndez sobre la decisión del polista de cortar con la relación y recordó que Pampita había viajado a Estados Unidos para verlo a él hace pocos días.

“Es muy difícil, sí (llevar la relación a distancia). Pero bueno, que a veces cuando uno encuentra a una persona que vale la pena, que tiene ciertos valores. Comemos haciendo videollamada, cada uno en un país distinto, o miramos una serie a la vez, hoy que la tecnología te acerca un poco. Nada se parece al estar frente a frente”, reconocía Pampita en diálogo con LAM (América Tv) sobre cómo llevaban el día a día con su ahora ex pareja.