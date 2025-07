Así fue el lujoso y emotivo baby shower de Alejandra Maglietti: el video

"No tengo palabras para agradecer el amor con el que se organizó este día tan especial. ¡Fue un momento único, emoción , amigas queridas, juegos, sorpresas y mucho cariño para mi bebito en camino", comentó movilizada Alejandra Maglietti en su posteo de Instagram.

"Gracias de corazón a todas las que vinieron, por acompañarme, por los regalitos hermosos y por ser parte de este recuerdo inolvidable", siguió la abogada de 39 años su mensaje también mencionando a algunas marcas que la acompañaron para la organización del baby shower.

Y cerró a pura alegría: "También quiero agradecer a los sponsors que hicieron que todo sea tan mágico: Cada detalle fue pensado con tanto amor que todavía estoy emocionada. ¡Gracias por hacer de este día algo tan especial!".

alejandra maglietti baby shower 2

alejandra maglietti baby shower 3

alejandra maglietti baby shower

El drama que vivió Alejandra Maglietti en el sexto mes de embarazo

En el programa de radio en el que trabaja junto a Lizy Tagliani por Pop 101.5, Arriba bebé, Alejandra Maglietti dio detalles del particular momento que atravesó durante el sexto mes de embarazo y conmovió a los oyentes.

“Me duele la costilla, la espalda. Después de buscar un montón por internet y de fijarme en TikTok, Instagram y Google, encontré una almohada que tiene como una forma especial", comenzó su relato.

Y explicó sobre esos dolores físicos importantes que siente: "Es como que te metés adentro y como que te agarra bien la panza y la espalda, pero tenés que equilibrar todo y es un quilombo”.

Maglietti contó el tip que implementó para poder pasar el dolor: "Me dolía tanto acá al costado que me metí una toalla enroscada en la espalda para que me quede la cintura derecha, porque si no es imposible”.

La panelista había anunciado su embarazo al aire en el programa Bendita donde trabaja en el mes de febrero causando una gran emoción en todos sus compañeros.

“Hay embarazos y embarazos. Este es especial porque es como de todo el programa, pero por la búsqueda y por lo que lo deseó”, expresó el conductor Beto Casella, quien se acercó y abrazó a su compañera ante tamaña noticia y todos aplaudieron contentos.

Y ella comentó muy movilzada mientras recibía los primeros regalitos para su bebé: “Me tomó totalmente por sorpresa, así que fue todo como de golpe, muy rápido. Era uno de mis sueños era formar una familia”.