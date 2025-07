Gritos, insultos y llanto: Evelyn Von Brocke hizo explotar a Nazarena Vélez en LAM

La tensión fue en aumento cuando Vélez le reprochó: "Evelyn, ¿te puedo decir algo? Si vas a ser concejal, tené un poco más de empatía por la gente. Porque fuiste muy mala mina, te comportaste muy mal conmigo. Yo no me merecía que me hayas hecho el escrache que me hiciste. No me lo merecía. Me parecés de verdad mala leche".

Von Brocke no se quedó callada: "A mí también me parecés mala leche. Vos deberías también haber tenido la empatía de que una persona...". Pero Nazarena la interrumpió enfurecida: "Pero chupame las tetas, pelotuda. No te das cuenta de que mi marido se había suicidado y estaba rota. ¿No te das cuenta?".

Entre lágrimas, Vélez continuó: "¿Vos querés que yo vaya otra vez a pagar algo que ya había pagado? ¿Vos escuchás lo que estás diciendo? ¿Que yo tenga empatía con vos? ¿Que yo tenga empatía con vos, de verdad? ¿Por dos bolos de mierda?".

Conmovida, la panelista se dirigió a sus compañeras: "Me tendría que haber ido". A lo que Evelyn respondió: "Este golpe bajo lo voy a dejar de tu lado", y propuso: "Mirá, hagamos una cosa, Naza, regalémoslo, lo donamos a la ley 14.346 de los perros y se terminó, porque la verdad en esos términos no se puede hablar".

¿Qué dijo Evelyn Von Brocke sobre la supuesta deuda que le debe Nazarena Vélez?

En Los profesionales (El Nueve), Evelyn Von Brocke contó: "Desde el 2013 estoy luchando por una pequeña deuda. Pequeña que, para mí, en ese momento era un montón porque trabaja de lunes a lunes, me había separado, necesitaba realmente el dinero. Hice Los Grimaldi".

Luego, explicó: "Con el fallecimiento de su marido, Nazarena estaba tratando de saldar todas las deudas. Yo le escribí y le dije 'Mirá, Naza, conmigo tienen una deuda, no te preocupes, si querés pagalo en un año, dos años, tres años, en cuotas, porque yo no te voy a estar haciendo ningún lío'. Me dijo 'bueno, dale, pero yo te lo voy a pagar'".

Sin embargo, con el paso del tiempo, la situación supuestamente no se resolvió. "Pasaron los dos, tres años, no pasaba nada. Fui a ver a su abogado y le dije 'mirá, hay una deuda'. 'No, pero ella dice que ya mandó toda la plata a Actores', dijo el abogado. Le mandé a Néstor Tévez, que era el abogado de la Asociación, me dijo 'te lo vamos a solucionar'. Te estoy esperando", relató la periodista.