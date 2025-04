La palabra de Agustina Kämpfer tras los escándalos de Morena Rial: "Le falta..."

"Fue un muy mal manejo de absolutamente todo. Me parece que hay mucha falta de... tomar conciencia de lo que hizo", sumó.

Luego, Kämpfer comentó que habló con su ex después de los robos de su hija. "Me comuniqué con él, le escribí desde lo humano y también desde lo periodístico, porque circulaba mucha información y me importaba decir algo certero", afirmó.

"Ojalá pueda encarrilar el camino. Por las personas que puedan verse damnificadas, por las personas que la quieren y que necesitan que ella esté bien, por sus hijos, sobre todo, y por ella", cerró la periodista.

Morena Rial mandó al frente a Wanda Nara sobre un romance clandestino con un abogado

Morena Rial prendió el ventilador y mandó al frente como nunca a Wanda Nara al contar el supuesto romance clandestino que tuvo con su amigo y abogado Alejandro Cipolla.

Desde sus historias de Instagram, la hija de Jorge Rial contó la historia completa del vínculo que habrían mantenido la ex de Mauro Icardi con el letrado y contó cómo y cuándo nació la relación.

"Se conocieron, se gustaron y se dieron! Mucho más para contar no hay", dijo primero desde sus historias de Instagram Morena Rial. Y luego sus seguidores quisieron saber más de esa picante historia entre Wanda y Cipolla.

"¿Wanda y Ale se dieron cuando seguía con Mauro o ya estando con L-Gante?", le consultó otro usuario. Y ahí More Rial dio detalles explosivos de los encuentros donde ella contó que fue testigo.

morena rial dio detalles del romance de wanda nara y alejandro cipolla.jpg

“Voy a contar la historia. Se conocieron en diciembre del 2021 en un evento en el Hilton. De ahí pegaron onda, se vieron veces en la cual fui testigo una vez que lo acompañé a un departamento de ella”, comenzó picante.

"La idea era distracción porque subimos varias historias con él para que la gente no se imagine nada”, remarcó sobre las maniobras de distracción de las que formaba parte para que el abogado se encuentre con la mediática.

Y remarcó por qué ese vínculo llegó al final: "Ellos se distanciaron cuando ella viajó y luego regresó con Mauro, luego se pelea con él y se pone con L-Gante, que pegó onda con él en el programa de Tinelli”.

"De ahí se hablaron por Instagram un tiempo y luego terminó! Para todos sí los vi juntos", aclaró firme Morena Rial.

Y cerró explicando por qué cuenta esto: "Lo cuento porque Ale es muy bueno y no quiero que vuelva a caer en esa relación. ¡Wanda rompe corazones como loca!”.

morena rial dio detalles del romance de wanda nara y alejandro cipolla 2.jpg