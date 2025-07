El estremecedor relato del hermano de la Locomotora Oliveras sobre su salud: "Daño irreversible"

Conmovido por el apoyo del público, Jesús también explicó por qué decidió hablar públicamente: “Alejandra es muy querida por toda la gente. Siempre fue mediática. Y yo estuve con ella desde los inicios, siempre abajo del ring, pero ahora sentí que era importante que todos sepan lo que está pasando”.

Sobre los pasos a seguir, detalló: “Estos días son muy decisivos. El daño en el tronco fue causado por la isquemia que derivó en un edema. Se intentó aliviar con una craniotomía, pero la presión fue mucha y esa zona es vital para el cuerpo”.

Finalmente, entre lágrimas, envió un mensaje a quienes la siguen y la quieren: “Gracias a todos los que están rezando por ella. El cariño que recibe es inmenso. Y ojalá podamos tener una señal positiva”.

El desgarrador video de Locomotora Oliveras que se hizo viral, mientras lucha por su vida

La boxeadora Alejandra “Locomotora” Oliveras fue internada tras sufrir un ACV (accidente cerebrovascular). La noticia generó una profunda preocupación entre sus seguidores y fue confirmada por su entorno más cercano. Con 48 años, Oliveras es una referente del boxeo argentino y, en los últimos tiempos, también se destacó como figura mediática y motivacional.

En medio del impacto por su estado de salud, se viralizó un fragmento de una nota con María Laura Santillán, en la que reflexionaba sobre el valor de la vida y la importancia de la salud. En ese diálogo, Oliveras planteaba: "Si yo te ofrezco 50 millones de dólares, ¿los querés?", a lo que la conductora respondía: "¿Y quién diría que no?"

Entonces, la boxeadora proponía: "Bueno, yo te doy 50 millones de dólares, pero vos me das tus dos piernas..." y remataba con una frase contundente: "Claro que no." Luego, profundizaba su idea con estas palabras: "Ni un segundo demoraste en responder. ¿Te das cuenta que la salud no tiene precio? Sos multimillonaria porque tenés salud, tenés dos piernas y dos brazos. Es algo que la gente no valora."

El video, que en las últimas horas fue ampliamente compartido en redes sociales, adquiere ahora una nueva dimensión. "Las personas se creen inmortales. Mañana nos cag... muriendo. Mañana, cinco minutos antes de morir, nos arrepentimos de todo lo que no hicimos, de lo que no disfrutamos, de las decisiones que no tomamos, de haber vivido esta vida... dormida", expresaba la campeona, con su característico tono frontal y apasionado.

Embed

Los títulos que ganó Alejandra “Locomotora” Oliveras

Alejandra “Locomotora” Oliveras se consagró como una de las figuras más destacadas del boxeo femenino, tanto a nivel nacional como internacional, al obtener un total de seis títulos mundiales en diferentes categorías de peso. Fue campeona en supergallo, ligero, pluma y superligero, títulos otorgados por los principales organismos internacionales: el Consejo Mundial de Boxeo (CMB), la Asociación Mundial de Boxeo (AMB) y la Organización Mundial de Boxeo (OMB). Su capacidad para adaptarse a distintas divisiones la llevó a ser reconocida por el Libro Guinness de los Récords como la única boxeadora que logró conquistar cuatro títulos mundiales en pesos distintos.

Entre los títulos que obtuvo se encuentran: supergallo (CMB) en 2006, ligero (AMB) en 2011, pluma (OMB) en 2012, superligero (CMB) en 2013, y también el campeonato mundial superpluma de la WPC World. Esta trayectoria la consolidó como una referente del deporte y un ejemplo de perseverancia y talento dentro del boxeo femenino internacional.