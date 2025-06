El feroz cruce de La Tana de Gran Hermano con su prima que terminó de la peor manera

IG La Tana Fenocchio contra su prima Gigi.jpg

En tanto, Gigi no se quedó callada y no dudó en responderle por la misma vía y de la misma manera: con una historia virtual. Allí disparó, en clara respuesta a La Tana: "No se podía esperar menos. Alejate de los medios me dice, ¿alguien le explica que yo no soy de los medios? Malagradecida".

IG Gigi respuesta a la Tana Fenocchio.jpg

La Tana de Gran Hermano reveló lo más oscuro que descubrió de su vida personal estando en la casa

A 24 horas de haber sido eliminada de la casa de Gran Hermano (Telefe), Katia La Tana Fenocchio estuvo en El Debate del reality el martes pasado, donde habló a corazón abierto.

La participante de La Matanza no solamente explicó por qué permaneció aislada durante su primera etapa dentro de la casa y con una mínima presencia en el juego, sino que también reveló todo lo que descubrió de ella misma participando del reality.

“El tiempo que estuve planchada en la casa fue porque me costó mucho adaptarme a la casa. También, yo pensé que tenía todo resuelto en la vida y me di cuenta de que tenía muchas cosas que sanar”, señaló La Tana.

Embed

“Me encontré con traumas, con heridas del pasado. Eso me hacía estar conociéndome a mí misma. Es difícil. Siento que hice las paces conmigo y me superé”, sumó a flor de piel y en clara alusión al complejo vínculo que siempre tuvo con su padre. Y su ingreso en el Congelados, claramente fue un punto de quiebre.

Asimismo, sobre la controvertida visita de su prima Gigi, que terminó en un verdadero escándalo al huir de la casa en plena madrugada luego de una fuerte pelea, una vez más La Tana apeló a su extrema sinceridad. “A mi prima todavía no la vi. Yo creo que está todo bien. Son peleas de la vida que lamentablemente pasaron adentro de la casa. En la vida real nunca nos peleamos así”, concluyó.