La dura carta que Mauro Icardi presentó en la Justicia por sus hijas: "Me desgarré de dolor..."

Al tiempo que en otro pasaje de la extensa carta, Mauro Icardi argumentó su pedido al Juez haciéndole saber: “La historia de cada familia debe trabajarse intramuros. Y es mi responsabilidad y mi tarea como padre poder explicarles a mis hijas los hechos acaecidos en su epigrama familiar. Como deberá hacerlo su madre con la parte que le toca. En un plano íntimo en el cual su señoría no tiene injerencia y a todas luces, se está extralimitando de sus facultades como magistrado obstaculizando el vínculo paterno-filial con mis hijas. Soy un padre que no tiene restricción ni impedimento alguno para estar con ellas. Soy un padre que llora y se desvive por estar con sus hijas hace siete meses y se me ignora de manera deleznable”.

“No me queda más tiempo. Tengo compromisos laborales que cumplir y de ellos depende mi carrera y el futuro económico de mis hijas, que hace siete meses que confío en usted y por dicha absurda convicción, y por hacer las cosas bien, me he perdido de un tiempo preciado con mis hijas que no volverá. Que en el mientras tanto las niñas han sido inoculadas de odio y de resentimiento al verse impedidas de compartir tiempo conmigo y con la familia que he formado”, continuó.

Pero claro que también apuntó fuertemente contra Wanda. “La madre de mis hijas no se cansó de mofarse de la Justicia, se hartó de desobedecer órdenes al punto de acumular la friolera suma de 240 millones de pesos en multas por desobediencia, Estoy condenado, estoy castigado, me alejan cruelmente de mis hijas”, expresó.

Y concluyó su sólido argumento solicitando dejen de impedirle vincularse con sus hijas por estar en pareja con la ex Casi Ángeles: “Yo me enamoré de una mujer, Eugenia Suárez, y sin embargo, su señoría, podré encontrar documentaciones que mi exesposa ha difundido masivamente donde me ha humillado públicamente en aras de salvaguardar a mi familia y ello no me avergüenza. Rogué, imploré, me humillé y respeté la elección de mi exmujer, quien hoy no respeta la mía con la connivencia de su señoría, olvidándose de todo lo que ella hizo. Vivió y le hizo vivir a mis hijas cuando se sentía enamorada de quien fue su amante durante tres años, durante la vigencia de nuestro matrimonio”.

El viaje de urgencia que pone en peligro el encuentro de Mauro Icardi con sus hijas el Día del Padre

Esta semana se conoció que Mauro Icardi iba a tener un encuentro con sus hijas, Francesca e Isabella, por el Día del Padre. La Justicia le impuso ciertas condiciones que, en principio, el jugador estaba dispuesto a respetar.

Trascendió que todo iba a suceder el domingo, en el bar del Chateau Libertador, donde vive Wanda Nara con las nenas, y con supervisión de una psicóloga del Ministerio Público Tutelar. Lo más importante: sin la presencia de la China Suárez.

Aunque estaba todo listo para el reencuentro, durante la tarde del viernes, desde la red social X, la periodista Laura Ubfal contó primero que hubo un cambio de último momento. Mauro tiene que viajar y que no podría asistir.

image.png

"No habrá encuentro del Día del Padre para Icardi. Viaje urgente a Turquía para chequeo por exigencia del Galatasaray", escribió la panelista.

Ante esta situación, se especuló que podría derivarse en un nuevo reclamo por parte de Wanda Nara, que está en una guerra atroz con su ex.

Pero horas después, Ubfal aclaró la información que dio en la tarde del viernes y señaló: "El chequeo de Icardi se hace en Montevideo, no es Estambul... Viaje de ida y vuelta". De ser así, Mauro sí podrá estar el domingo junto a sus hijos y celebrar el Día del Padre.