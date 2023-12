El furioso descargo de Tamara Báez luego de recibir una grave acusación

A raíz de todo el revuelo, la joven decidió expresarse al respecto en su cuenta de Instagram y escribió: "Gente no me cagaría en el trabajo de nadie. Yo nunca me tomé un Didi ni un Uber esa noche. No denuncie a nadie porque no le di bola al escrache del chico".

“Mi amiga sí viajó con él. Le contó que era mi amiga y él le cobró el viaje después, porque en ese momento no andaba Mercado Pago. Cuando mi amiga llegó al baile me dice: ‘Mandale un audio así se queda tranquilo'. Sólo eso hice, mandar un audio jaja. Porque él le pasó su WhatsApp a mi amiga y Mercado Pago seguía sin andar", sumó.

Por último, dejo en claro que el traslado había sido abonado correctamente y concluyó: "El chico me escrachó a mí porque tenía ganas de joder, nada más que eso. Mi amiga me pasó los comprobantes de que si le pegó el viaje”.

Tamara Báez se defiende de un chofer de Uber

La filosa indirecta de Tamara Báez a L-Gante tras recibir un jugado piropo de un seguidor

Una vez más Tamara Báez usó sus redes sociales para enviarle un meta mensaje a L-Gante, su ex pareja y padre de su hija Jamaica.

La influencer aprovechó el jugado piropo que un seguidor le dejó a una foto suya compartida desde sus Instagram Stories, y a través de la misma vía respondió el piropo con una clara chicana dirigida a al referente de la cumbia 420.

“Mentime, lastimame, manipulame”, escribió el fan, junto a dos emojis de caritas con corazones en los ojos, y otro con una carita llorando de risa.

Pero, picante y sin pelos en la lengua, al repostear el mensaje recibido, Tamara no dudó en responder con un tiro por elevación destinado a L-Gante. “Tranquilo. Después se quejan cuando lo hacés”, respondió Báez dejando entrever su ironía con un emoji de llanto de risas, por estas semanas que circulan fuertes versiones de reconciliándose la pareja.