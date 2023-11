Tamara Báez reveló uno de sus grandes deseos y por qué no puede cumplirlo

Embed

“Yo tenía pensado operarme antes del verano pero no pude porque Jami no quiere dejar así que las gomas van a esperar, no pasa nada. Aguante los limones”, explicó en referencia a que Jamaica, su hija junto a L-Gante, aún sigue en periodo de lactancia.

Sin embargo, dejó en claro que en cuanto pueda realizará la intervención. Y es que en otra de sus historias, bromeó acerca de la posibilidad de ser mamá nuevamente y un seguidor le contestó: "No Tamara, acodarte que tenes que hacerte las lolas". "Cuando tienen razón, tienen razón", cerró ella.

Tamara Báez sobre la cirugía de pechos

La filosa indirecta de Tamara Báez a L-Gante tras recibir un jugado piropo de un seguidor

Una vez más Tamara Báez usó sus redes sociales para enviarle un meta mensaje a L-Gante, su ex pareja y padre de su hija Jamaica.

La influencer aprovechó el jugado piropo que un seguidor le dejó a una foto suya compartida desde sus Instagram Stories, y a través de la misma vía respondió el piropo con una clara chicana dirigida a al referente de la cumbia 420.

“Mentime, lastimame, manipulame”, escribió el fan, junto a dos emojis de caritas con corazones en los ojos, y otro con una carita llorando de risa.

Pero, picante y sin pelos en la lengua, al repostear el mensaje recibido, Tamara no dudó en responder con un tiro por elevación destinado a L-Gante. “Tranquilo. Después se quejan cuando lo hacés”, respondió Báez dejando entrever su ironía con un emoji de llanto de risas, por estas semanas que circulan fuertes versiones de reconciliándose la pareja.