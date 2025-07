El inesperado gesto de una ex de Sebastián Ortega al posteo de Valentina Zenere que sorprendió a todos

valentina zenere 1

Sebastián Ortega habló por primera vez de su relación con Valentina Zenere

Reservado y de perfil bajo son algunas de las características que mejor definen a Sebastián Ortega, el reconocido productor de cine y televisión. Tal vez por eso evita con frecuencia las entrevistas y elige mantenerse alejado del foco mediático. Su lugar está detrás de cámara, donde da vida a historias a través de su productora Underground.

Por eso sorprendió que Intrusos (América TV) lograra que el hijo de Palito Ortega y Evangelina Salazar hablara públicamente sobre su vida personal y su relación con la actriz y modelo Valentina Zenere.

Durante la charla, Ortega compartió su entusiasmo por el próximo estreno de En el barro, el spin-off de El Marginal, que llegará a Netflix y ya tiene dos temporadas grabadas. En ese contexto, se animó a abrir una ventana a su intimidad. "Estoy muy bien, estoy muy contento", respondió con una sonrisa cuando la cronista le comentó lo enamorado que se lo ve. Y al recordar cómo comenzó su historia con Valentina, relató: "Ella estaba viviendo en España y cuando vino acá para el estreno de Nahir tuvimos una primera reunión y después empezamos a grabar, pasaron los meses y a medida que nos fuimos conociendo...", se fue dando todo naturalmente.

Entre risas algo tímidas, Sebastián confirmó que ya están viviendo juntos. Al referirse a la diferencia de edad entre ambos, explicó que eso muchas veces "tiene que ver con las personalidades". "Nos entendemos bien, nos complementamos y tenemos una relación muy linda", expresó con tranquilidad.

Finalmente, al ser consultado sobre cómo se lleva Valentina con sus hijos, el productor no ocultó su alegría. "Se lleva súper bien con mis tres hijos. Aparte me ayuda, me acercó muchísimo más a mis hijos. Creo que se armó una linda pareja", concluyó, antes de anticipar que en el plano profesional "se vienen muchas cosas increíbles".