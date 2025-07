Cris Morena parte rumbo a Miami por la muerte de su nieta y revelan los especiales cuidados del viaje

Cris Morena LAM

"No puedo confirmar si pertenecen a su círculo más íntimo ni quiénes son, pero si que está acompañada. Es un vuelo frecuente donde viajan muchos argentinos y famosos, también viaja Rocío Marengo", detalló en último lugar el periodista, con seriedad.

El día que Tomás Yankelevich contó la conexión entre Mila y Romina Yan, a pesar de no haberse conocido

La trágica muerte de Mila, la hija menor de Tomás Yankelevich y Sofía Reca, volvió a golpear con fuerza a una familia marcada por el dolor. Quince años después del fallecimiento de Romina Yan, este nuevo episodio de profundo impacto despertó recuerdos y vínculos emocionales que siguen muy presentes.

A pocas horas de conocerse la noticia, resurgió una reflexión íntima que Tomás había compartido tiempo atrás en una entrevista en el programa Sería Increíble, emitido por OLGA. En esa charla, el productor habló de la particular conexión que existía entre su hermana Romina y su hija Mila, a pesar de que nunca llegaron a conocerse personalmente.

Según relató, ese lazo se manifestaba de forma inesperada y profunda: “Pasan cosas locas. Mi hija tiene seis años, no la conoció a mi hermana. Obviamente yo le hablo de ella, no es que le muestro miles de videos, no ha visto Chiquititas, además vivimos en Estados Unidos, pero ella todo el tiempo me dice ‘la extraño a la tía Ro’”, explicó, visiblemente conmovido por esa sensibilidad tan especial.

El productor reveló que, desde pequeña, la niña hablaba con naturalidad sobre su tía, lo que lo conmovía profundamente. “Hablamos de eso mucho, mucho”, comentó al referirse a las conversaciones en familia sobre Romina, y destacó que, aunque intentó transmitir ese recuerdo con cariño y calma, la forma espontánea en que su hija la mencionaba solía sorprenderlo.

Durante la charla, también se refirió al fuerte lazo emocional que mantiene con su hermana, incluso a tantos años de su partida: “Tengo una foto al lado de mi cama, de nosotros dos y todos los días le hablo. Tengo una conexión de alegría y de recuerdos”, expresó con emoción, evidenciando que su vínculo con Romina sigue vivo en su vida cotidiana.

Además, reveló que Mila fue una pieza clave en la creación de Margarita, el proyecto con el que buscó seguir el legado familiar. Según explicó, su hija fue la primera en ver la serie entera, y su reacción lo ayudó a tomar decisiones importantes para que el contenido lograra conectar con el público.