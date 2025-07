Cachete Sierra y Fiorella Giménez confirmaron su reconciliación tras dos años separados: "Al ser todo..."

“No te quiero dejar en visto, pasa que no tengo mucho para decir porque al ser todo tan reciente, ni yo sé, jaja. Pero nos queremos mucho”, expresó la bailarina sobre la reconciliació con Cachete.

Y cuando la panelista le consultó si estaban nuevamente juntos, ella admitió con cautela: “Se podría (decir que sí)”. Por su parte, Cachete optó por el silencio y explicaron que desde su entorno reconocen que "siempre estuvieron en contacto".

Ambos habían confirmado públicamente el final de la relación a mediados de 2023 tras conocerse en el certamen ShowMatch, La Academia aunque se conoció que la separación no fue total y seguían manteniendo contacto.

cachete sierra fiorella gimenez 3

La historia de amor de Fiorella Giménez y Cachete Sierra

Agustín Cachete Sierra y Fiorella Giménez se conocieron en 2021 durante el certamen ShowMatch, La Academia (El Trece), donde fueron pareja de baile.

Allí comenzaron a desarrollar una química que derivó en un romance, el cual hicieron público semanas después y que incluyó incluso una convivencia durante la temporada teatral en Carlos Paz en 2022

Su historia de amor tuvo varios episodios de idas y vueltas y hace unos meses Fiorella reclamó más compañía y apoyo emocional por parte de Cachete, quien en algún momento viajó a Nueva Zelanda mientras ella afrontaba sola una mudanza.

"Agus es como muy él a veces y yo no tengo ganas de girar a su alrededor todo el tiempo, tengo ganas de que él también esté para mí, me acompañe. Él se fue a un viaje a Nueva Zelanda y yo me quedé acá, encarando una mudanza y metiéndole a un montón de temas personales míos. Siento que desapareció", reconocía Fiorella Giménez en charla con Puro Show.

Aunque se separaron oficialmente hace unos dos años, nunca dejaron de mantener un buen vínculo y en en enero de 2024, en una entrevista con LAM (América Tv), Cachete Sierra reconoció que todavía la quería y que se tenían mucha confianza y cariño.

"Yo le deseo lo mejor. La quise mucho, la quiero todavía, obviamente. Nosotros nos dijimos todo lo que nos teníamos que decir”, sostuvo el actor sobre Fiorella Giménez.

Y agregó sobre el buen vínculo que mantuvieron siempre pese a no seguir como pareja: “Cuando tengo una duda, sé que tengo línea directa con ella y si pasa algo, le escribo o la llamo. Y siempre que hablamos fue más sanador aún porque terminamos queriéndonos mucho y amándonos. No funcionó por un montón de motivos, quizás más nuestro, pero el recuerdo siempre es el mejor”.