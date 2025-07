Se supo por qué Indiana Cubero no quiso irse de vacaciones con Nicole Neumann y sus hermanas

"Las valijas de cada uno (somos muchos y es mucho volumen ), los vuelos largos (y para mí , temerosos ) visitar a mi papá, a quien conocí a los 18 años y hoy mantengo una linda y sana relación de amor, así como con mi hermana Clara", agregó sin mencionar en ningún momento la ausencia de su hija mayor.

En tanto, dando un vistazo por el perfil de Instagram de la mayor de las hijas de la modelo y Fabián Cubero, puede comprobarse que lejos que estar en conflicto alguno con madre, sólo ocurre que esta vez Indiana, a sus 17 años, prefirió irse de vacaciones con su grupo de amigos a la provincia de Salta. ¡Misterio resuelto!.

Indiana Cubero en Salta

Nicole Neumann reveló los celos de una de sus hijas tras el nacimiento de Cruz

Recientemente Nicole Neumann compartió un momento íntimo y emocional de su vida familiar tras el nacimiento de su hijo Cruz Urcera, fruto de su relación con el piloto Manu Urcera. El bebé nació en junio de 2024, y en menos de un mes celebró su primer mes de vida rodeado de amor. Sin embargo, como suele pasar en muchas familias, la llegada de un nuevo integrante generó algunos celos entre hermanos.

Durante una entrevista en Ángel Responde, el programa de streaming de Ángel de Brito por Bondi Live, la modelo abrió su corazón y habló con sinceridad sobre cómo vivieron el cambio sus tres hijas con Fabián Cubero: Indiana (17), Allegra (14) y Sienna (10).

Consultada directamente por el conductor sobre si alguna de sus hijas sintió celos por el nacimiento de Cruz, Nicole respondió sin rodeos: “La más chiquita sí. Nunca me lo dijo, pero yo me daba cuenta”.

Nicole Neumann y sus hijas Indiana, Allegra y Sienna Cubero

La modelo detalló que con el tiempo esa sensación cambió, y que hoy su hija más pequeña tiene un fuerte vínculo con el bebé: “Lo ama a otro nivel. No sabés lo que es con él, pero una vez me tiró: ‘Vos me cambiaste por tu hijo’. ¿¡Qué!? No más que eso, lo aman”.

También se refirió a Allegra, su hija del medio, quien también notó los efectos del puerperio y la demanda constante de atención que implica un recién nacido: “En un momento notó que yo estaba un poco menos presente, porque claro, estaba todo el día amamantando, estaba agotada”.

Y cerró su reflexión con un mensaje directo para sus hijas, dejando en claro su amor y entrega: “Obviamente no era la presencia tan encima, se me pasaban cosas porque la maternidad de un bebito y el puerperio son bravos. Sigo estando, chicas. Un poco más cansada, pero estoy”.

Una confesión que dejó en evidencia las emociones que conviven en la dinámica familiar tras la llegada de un nuevo hijo, y el esfuerzo que muchas madres hacen para equilibrar su amor y tiempo entre todos sus hijos.