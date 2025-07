La trágica muerte de Mila: cómo es el presente de los nietos de Cris Morena y Gustavo Yankelevich

Mientras que Valentín, de 22 años, se mantiene alejado de los medios y tiene un perfil más reservado. Azul, la menor de los hijos de la recordada protagonista de Chiquititas, de 19, supo captar la atención del público a través de las redes sociales con distintos contenidos y Cris Morena destaca su belleza y su gen de artista.

Tomás Yankelevich junto a la actriz Sofía Reca, quienes se casaron en 2008 y formaron una familia con Inti primero en 2010 y luego Mila en 2016. Tomás pese a su vínculo con los medios como director y productor siempre mantuvo un perfil bajo y consolidó su historia de amor con Reca, pasando hoy por el dolor más terrible.

El actor Nico Vázquez realizó un conmovedor posteo en sus redes sociales dedicado a la familia Yankelevich tras la trágica muerte de Mila, la hija de Tomás Yankelevich y Sofía Reca.

Su vínculo con la familia va más allá de lo profesional: formó parte de exitosas tiras infantiles creadas por Cris Morena y, además, mantiene una sociedad artística con Gustavo Yankelevich en diversos proyectos teatrales.

"Hay momentos que ningún corazón está preparado para atravesar. Situaciones que nos sacuden de raíz, que no tienen explicación, ni lógica, ni consuelo posible. La partida de Mila es una de esas tragedias que duelen hasta el alma. Y más aún cuando la vida golpea por segunda vez a una misma familia. No hay por qué, no hay para qué. Solo el dolor y el amor latiendo al mismo tiempo", comenzó el actor desde sus historias de Instagram.

"Hoy no hay respuestas pero si abrazos, oraciones, manos que se tienden y corazones que se unen. Porque aunque no seamos familia de sangre, lo que sentimos nos hermana. Que todo el amor del mundo los rodee, que la fuerza de quienes los aman los sostengan, y que el tiempo, ese aliado silencios, les ayude a respirar de nuevo", profundizó Nico Vázquez.

En esa línea, siguió con mucho dolor por la noticia: "Pido a Dios que los abrace, que les de la templanza y el consuelo que necesitan para seguir unidos, para seguir caminando. Creo y sé profundamente que quienes partieron siguen estando. De otra forma, en otra luz. Acompañando desde ese otro plano que no entendemos, pero sentimos".

"Que cada pensamiento, cada rezo, cada energía de amor que llegue hasta ustedes, les recuerde que no están solos. Que hay una red invisible empujándolos con ternura y esperanza. Porque si, el amor de este lado o del otro nunca deja de estar. Tomás, Sofía, Gus, Cris y familia. Los quiero mucho", cerró su mensaje el actor.