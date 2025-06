Moria Casán lanzó una filosa frase sobre por qué no va al programa de Mirtha Legrand: "Sé muchas cosas"

El cronista Santiago Riva Roy le consultó a La Lengua Karateca si seguía con la idea de no ir a la mesa de la legendaria conductora. "No, eso es un chiste que hago. Fui tantas veces a lo de Mirtha que ya no tengo más que contarle, me tiene que contar ella a mí y, como ella a mí no me cuenta porque yo sé muchas cosas…”, disparó picante.