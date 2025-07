La mordaz canción que eligió la China Suárez para aniquilar a Benjamín Vicuña: "Sabes que..."

Embed

La cantante y actriz eligió musicalizar el descargo contra su ex con la canción de su autoría Ay, ay, ay, que presentó en agosto de 2023, a dos años de separarse del chileno.

¿Qué dice la parte de la canción que compartió la China Suárez en su historia? “No soporto que contes una versión que sabes que no es así. Si yo hablara vos te irías del país...”, reza una de las frases más fuertes de la canción y que justamente eligió para publicar su descargo contra Vicuña.

Cabe recordar que la China y Benjamín se separaron en 2021 tras cinco años en pareja y por aquel entonces comunicaron el final de la relación desde las redes sociales.

“Queremos lo mejor para la familia que somos y seguiremos siendo. Hoy eso nos lleva a dar un nuevo camino separados como pareja, pero con amor y siempre unidos por nuestros hijos”, precisaban los actores en conjunto. Hoy la paz entre los dos se rompió por completo.

la china suarez duro posteo contra benjamin vicuña

Benjamín Vicuña explicó por qué revocó el permiso a la China Suárez para viajar con sus hijos

"La verdad ques un montón todo esto, parece que es algo grave y tiene que ver con el orden de los chicos. Ya hablar de mis hijos es un montón pero lo hago porque ya se instaló un tema de una cosa doméstica, interna y de posibilidades", comenzó Benjamín Vicuña su explicación en una nota con Intrusos (América Tv).

"Hubo un tema de logística que tiene que ver con ponerse de acuerdo, a veces las cosas fluyen en la familia y otras se complican, lo sabemos. Esto despierta mucho odio y son pelotu... que hay que descartar. Acá lo único importante es buscar un orden cuando tiene que ver con viajes, como cuando yo me voy a Chile", reconoció el chileno sobre por qué revocó el permiso que tenía la China Suárez para viajar con sus hijos.

Y en ese sentido, Benjamín Vicuña remarcó: "La madre tiene todo el derecho de viajar y estar con su pareja, y los chicos tienen todo el derecho de estar escolarizados, estar con sus hermanos, tener su rutina. Es así, vamos a encontrar la vuelta para que puedan ir con ella y estar conmigo y estar todo en paz".

"Mis hijos viven acá y yo vivo acá por mis hijos también. Es un bajón aclarar todo el tiempo este tema, no me gusta. Llevo seis meses dando explicaciones y no es un tema que me corresponde. Sí mis hijos, que tengo que hablar y tengo que actuar. Ojalá podamos sacar esto. Mis hijos no son personajes del espectáculo", finalizó contundente el actor.