"No me callo más": la despiadada decisión de la China Suárez para justificar su crudo descargo contra Vicuña

la china suarez aeropuerto 2

Y siguió aportando más datos que pudo averiguar de la fuerte pelea entre los dos: "Otra cosa que me contó alguien del entorno de la China y tiene que ver con las adicciones que ella menciona, es que hubo una situación muy puntual, cuando ambos gravaban ATAV, en la que ella le dijo que ya no podían seguir. Ni en la relación ni en la vida".

En su duro posteo en las redes, la China Suárez se refirió con términos muy duros a Vicuña donde lo cuestionó en su rol de papá, lo acusó de infiel, de ser poco suelto con el dinero y de tener que tomar medicación por su culpa.

"El papá del año que me dejaba tirada cuando me agarré covid con mis hijos, se fue a Chile y apagó el teléfono días para irse de joda. El que me dejaba tirada dando teta cuidándolos siempre mientras él se iba 'de gira'", comentó en uno de los pasajes de su publicación la actriz.

Y cuestionó: "El papá del año, que en 7 años nunca pudo llevarlos de viaje (excepto a Chile) porque 'era mucha plata'. El papá del año, a quien su hija de 2 años le pidió por la noche un vaso de agua pero como él había vuelto de una fiesta no pudo, se dio media vuelta y siguió durmiendo".

"El papá del año, que lleva a su hija a una comida/fiesta para la fotito en Instagram pero se lo pasa encerrado en el baño con sus adicciones”, lanzó Suárez muy picante contra su ex.

RS Fotos

la china suarez duro posteo contra benjamin vicuña

Qué respondió Benjamín Vicuña al terrible posteo de la China Suárez

A pocas horas del explosivo descargo de la China Suárez en las redes sociales, Benjamín Vicuña le respondió a su ex pareja en charla con el ciclo LAM (América Tv).

"No voy a contestar a tanto odio. La clase de padre que soy lo saben mis hijos, que es lo importante. Realmente no lo puedo creer. No me van a hacer hablar mal de la madre de mis hijos", explicó el actor chileno evitando seguir profundizando la polémica.

El conductor Ángel de Brito también reveló que le consultó a Vicuña si tenía pensado iniciar acciones legales tras estas graves acusaciones, pero el actor optó por no responder esa parte del mensaje.