El sugestivo tema que eligió Tini Stoessel para su gira en México en medio del escándalo con su papá

¿Qué dijo Yanina Latorre del escándalo de Tini Stoessel y su padre?

En medio del escándalo que enfrenta a Tini Stoessel con su papá, Alejandro Stoessel, Yanina Latorre dio detalles en SQP (América TV) sobre cómo atraviesa la cantante este momento y remarcó un cambio en su actitud: "No la veo triste. No la veo deprimida. Ella era más aniñada. Siempre la veíamos hablar como con miedo. Ahora la siento más mujer. Bien plantada con este tema".

La conductora también reveló por qué el conflicto familiar terminó conociéndose públicamente: "Alguien cercano a ella me dice que le hubiera encantado que todo este tema no trascendiera, pero se vio en la obligación de permitir que se filtre porque el papá le ponía muchas piedras en el camino". Según explicó, "cree que el papá le decía a todo que sí, que le iba a dar lo que pedía, pero después queda en la nada".

Yanina Latorre detalló además cómo se manejaba la relación económica entre padre e hija durante un momento particularmente sensible: "Cuando estuvo con problemas de salud mental, el papá la dejó ir a la oficina, involucrarse con el manejo de su plata, pero después todo frenó. Le tenían que entregar todo para firmar, pero eso nunca pasaba. Le habilitaban más guita y, si se quejaba, le decían: 'bueno, comprate la casa, unos relojes'. Ella siente que la entretenían".

Al finalizar, la conductor contó que la artista habría notado un patrón en el vínculo con su entorno familiar: "Tini siente que cada vez si a ellos les convenía para seguir dominándola, bien, pero si alguien no los ayudaba a ellos, los descartaban. Ahí ella empezó a sentirse incómoda. Siempre odiaban al asistente, al peluquero, a algún productor, a todos los que se acercaban a ella".