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EN EL OJO DE LA TORMENTA

El sugestivo tema que eligió Tini Stoessel para su gira en México en medio del escándalo con su papá

En LAM compartieron imágenes del ensayo de Tini Stoessel para su primer show en México, donde se presentará con Futttura.

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El sugestivo tema que eligió Tini Stoessel para su gira en México en medio del escándalo con su papá

El sugestivo tema que eligió Tini Stoessel para su gira en México en medio del escándalo con su papá

En LAM (América TV) mostraron las imágenes del ensayo de Tini Stoessel de cara al show que dará en Guadalajara, la primera fecha en México dentro de su gira internacional con Futttura. La presentación en tierra azteca llega en medio del escándalo por el conflicto económico que la artista mantiene con su padre, Alejandro Stoessel, por el manejo de su dinero.

Leé también Yanina Latorre reveló detalles inéditos sobre el conflicto de Tini Stoessel con su papá
Yanina Latorre reveló detalles inéditos sobre el conflicto de Tini Stoessel con su papá

Tras su paso por Guadalajara, la agenda de la cantante continuará con nuevas fechas en Ciudad de México, Costa Rica, Miami, Colombia, Ecuador y Caracas, en un recorrido que la llevará por buena parte del continente americano.

En el programa de Ángel de Brito señalaron que la artista eligió para su concierto incluir el tema "Me voy", que pertenece a su álbum Un mechón de pelo, en momentos donde muchos leen su letra en clave del conflicto familiar que atraviesa.

La canción dice: "Por eso me voy. Así que no me extrañes. Antes de que me dañen. Cambiando lo que soy. Me encanta este desaire. Este mi último baile", versos que cobran otro sentido en medio de la tensión que la separó de su padre como manager.

¿Qué dijo Yanina Latorre del escándalo de Tini Stoessel y su padre?

En medio del escándalo que enfrenta a Tini Stoessel con su papá, Alejandro Stoessel, Yanina Latorre dio detalles en SQP (América TV) sobre cómo atraviesa la cantante este momento y remarcó un cambio en su actitud: "No la veo triste. No la veo deprimida. Ella era más aniñada. Siempre la veíamos hablar como con miedo. Ahora la siento más mujer. Bien plantada con este tema".

La conductora también reveló por qué el conflicto familiar terminó conociéndose públicamente: "Alguien cercano a ella me dice que le hubiera encantado que todo este tema no trascendiera, pero se vio en la obligación de permitir que se filtre porque el papá le ponía muchas piedras en el camino". Según explicó, "cree que el papá le decía a todo que sí, que le iba a dar lo que pedía, pero después queda en la nada".

Yanina Latorre detalló además cómo se manejaba la relación económica entre padre e hija durante un momento particularmente sensible: "Cuando estuvo con problemas de salud mental, el papá la dejó ir a la oficina, involucrarse con el manejo de su plata, pero después todo frenó. Le tenían que entregar todo para firmar, pero eso nunca pasaba. Le habilitaban más guita y, si se quejaba, le decían: 'bueno, comprate la casa, unos relojes'. Ella siente que la entretenían".

Al finalizar, la conductor contó que la artista habría notado un patrón en el vínculo con su entorno familiar: "Tini siente que cada vez si a ellos les convenía para seguir dominándola, bien, pero si alguien no los ayudaba a ellos, los descartaban. Ahí ella empezó a sentirse incómoda. Siempre odiaban al asistente, al peluquero, a algún productor, a todos los que se acercaban a ella".

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