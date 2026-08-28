Omar Courtz anuncia nueva fecha en Buenos Aires: cuándo será

ESTADOS UNIDOS:
19.08 - SAP CENTER - SAN JOSÉ
21.08 - KIA FORUM - INGLEWOOD
23.08 - VIEJAS ARENA - SAN DIEGO
27.08 - TOYOTA CENTER - HOUSTON
28.08 - THE PAVILION AT TOYOTA MUSIC FACTORY - IRVING ¡AGOTADO!
30.08 - GAS SOUTH ARENA - DULUTH
02.09 - CFG BANK ARENA - BALTIMORE
03.09 - MGM MUSIC HALL AT FENWAY - BOSTON
05.09 - UNITED CENTER - CHICAGO
08.09 - BARCLAYS CENTER - BROOKLYN (NUEVA YORK)
09.09 - BARCLAYS CENTER - BROOKLYN (NUEVA YORK)
10.09 - SANTANDER ARENA - READING
11.09 - KASEYA CENTER - MIAMI
12.09 - KASEYA CENTER - MIAMI
13.09 - KIA CENTER - ORLANDO
19.09 - KIA CENTER - ORLANDO
LATINOAMÉRICA:
29.03 - PARQUE FUNDIDORA - MONTERREY, MÉXICO
24.09 - COLISEO DE PUERTO RICO - SAN JUAN, PUERTO RICO
25.09 - COLISEO DE PUERTO RICO - SAN JUAN, PUERTO RICO
26.09 - COLISEO DE PUERTO RICO - SAN JUAN, PUERTO RICO
27.09 - COLISEO DE PUERTO RICO - SAN JUAN, PUERTO RICO
01.10 - COLISEO DE PUERTO RICO - SAN JUAN, PUERTO RICO
03.12 - MOVISTAR ARENA - BUENOS AIRES, ARGENTINA ¡AGOTADO!
04.12 - MOVISTAR ARENA - BUENOS AIRES, ARGENTINA ¡NUEVA FECHA!