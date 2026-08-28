A24.com

Ver las ultimas noticias en a24.com

Tendencias
Primicias YA
Música
NOVEDAD

Omar Courtz anuncia nueva fecha en Buenos Aires: cuándo será

Con su llegada a Buenos Aires, volvió a demostrar su imbatible poder de convocatoria y desató una verdadera revolución entre sus fanáticos.

28 ago 2026, 11:00
Banner seguínos en google Primicias Ya
Omar Courtz anuncia nueva fechaen Buenos Aires: cuándo será

Omar Courtz anuncia nueva fechaen Buenos Aires: cuándo será

Omar Courtz anuncia nueva fechaen Buenos Aires: cuándo será

Omar Courtz anuncia nueva fechaen Buenos Aires: cuándo será

Omar Courtz confirmó su visita a nuestro país en el marco de su “Por si mañana no estoy world tour”, presentando las canciones que conforman su reciente álbum de estudio el día jueves 03 de diciembre en el Movistar Arena.

Las entradas se agotaron en minutos provocando la eufórica demanda de todos sus fanáticos teniendo que sumar una nueva fecha el día 04 de diciembre.

La venta de entradas para su segundo show se encuentran disponibles a través de www.movistararena.com.ar con todos los medios de pago y continúa el beneficio de 6 sin interés con tarjetas de Banco Santander.

ÁLBUM “POR SI MAÑANA NO ESTOY”:

Es el segundo álbum de estudio de Omar Courtz y que da nombre a su tour global. Fué lanzado en febrero de 2026 y cuenta con 18 canciones destacadas por la brillante fusión entre el trap y ritmos electrónicos. Además, incluye colaboraciones con artistas de la talla de Myke Towers, Eladio Carrión y Bad Gyal. Con un éxito arrasador, “Por si mañana no estoy”, en su debut se posicionó en el Puesto 3 en el Top Latin Albums de Billboard y acumuló más de 1.6 millones de reproducciones globales, y con temas destacados que superaron los 100 millones de reproducciones en plataformas digitales.

ESTADOS UNIDOS:

19.08 - SAP CENTER - SAN JOSÉ

21.08 - KIA FORUM - INGLEWOOD

23.08 - VIEJAS ARENA - SAN DIEGO

27.08 - TOYOTA CENTER - HOUSTON

28.08 - THE PAVILION AT TOYOTA MUSIC FACTORY - IRVING ¡AGOTADO!

30.08 - GAS SOUTH ARENA - DULUTH

02.09 - CFG BANK ARENA - BALTIMORE

03.09 - MGM MUSIC HALL AT FENWAY - BOSTON

05.09 - UNITED CENTER - CHICAGO

08.09 - BARCLAYS CENTER - BROOKLYN (NUEVA YORK)

09.09 - BARCLAYS CENTER - BROOKLYN (NUEVA YORK)

10.09 - SANTANDER ARENA - READING

11.09 - KASEYA CENTER - MIAMI

12.09 - KASEYA CENTER - MIAMI

13.09 - KIA CENTER - ORLANDO

19.09 - KIA CENTER - ORLANDO

LATINOAMÉRICA:

29.03 - PARQUE FUNDIDORA - MONTERREY, MÉXICO

24.09 - COLISEO DE PUERTO RICO - SAN JUAN, PUERTO RICO

25.09 - COLISEO DE PUERTO RICO - SAN JUAN, PUERTO RICO

26.09 - COLISEO DE PUERTO RICO - SAN JUAN, PUERTO RICO

27.09 - COLISEO DE PUERTO RICO - SAN JUAN, PUERTO RICO

01.10 - COLISEO DE PUERTO RICO - SAN JUAN, PUERTO RICO

03.12 - MOVISTAR ARENA - BUENOS AIRES, ARGENTINA ¡AGOTADO!

04.12 - MOVISTAR ARENA - BUENOS AIRES, ARGENTINA ¡NUEVA FECHA!

     

 

Compartí
Facebok
Twitter
Whatsapp

Lo más visto