Andrés Calamaro confirma una nueva fecha: cuándo será su show

Andrés Calamaro realizó más de 40 shows en el marco de su "Agenda 2025 Tour" entre Latinoamérica y Europa, emocionando a multitudes. Sus últimas fechas completamente colmadas incluyeron el Hipódromo de La Plata, el Monticello Arena y el Santiago Rock.
Así, Buenos Aires tendrá una nueva oportunidad de disfrutar al Salmón sobre el escenario, el 30 de octubre en el Movistar Arena. La preventa exclusiva con tarjetas Banco Macro Visa se habilitará el miércoles 2 de septiembre a las 16 hs.
La venta general comenzará el jueves 3 de septiembre a las 16 hs, con todos los medios de pago.
TOUR "COMO CANTOR"
24 de abril – Estadio Cubierto Club A. Unión – Santa Fe, Argentina
26 de abril – Anfiteatro Cocomarola – Corrientes, Argentina
30 de abril – Arena Maipú – Mendoza, Argentina
2 de mayo – Estadio Ruca Che – Neuquén, Argentina
8 de mayo – Predio Ferial Catamarca – Catamarca, Argentina
15 de mayo – Polideportivo – Mar del Plata, Argentina
17 de mayo – Dow Center – Bahía Blanca, Argentina
31 de mayo – Antel Arena – Montevideo, Uruguay
26 de mayo – Movistar Arena – Buenos Aires, Argentina ¡AGOTADO!
27 de mayo – Movistar Arena – Buenos Aires, Argentina ¡AGOTADO!
3 de junio – Movistar Arena – Buenos Aires, Argentina ¡AGOTADO!
8 de junio – Movistar Arena – Buenos Aires, Argentina ¡AGOTADO!
20 de octubre – Movistar Arena – Buenos Aires, Argentina ¡AGOTADO!
30 de octubre – Movistar Arena – Buenos Aires, Argentina ¡NUEVA FECHA!