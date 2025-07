Sofía Gonet vivió un momento desesperante en Miami y la reacción de Homero Pettinato la dejó sin palabras

En medio del shock, Sofía explicó qué fue lo primero que se le cruzó por la cabeza: “Ni bien me bajo del auto, lo primero que pienso es ‘es una señal de que tengo que romper el contacto cero y hablarle a mi ex’, obviamente me puse a llamarlo y no me contestó. Y después también llamé a mis viejos y no me contestaron, porque allá era una hora más, eran las 4 de la mañana”.