El video sin censura de la tremenda pelea a las piñas del Turco García con un invitado de su programa

Lo cierto es que ahora se conoció el video completo de cómo fue el inicio de la pelea entre los dos. "Bolu.. se le quiere cog.. a la mujer el hijo de pu..", se escucha decir claramente al invitado, haciendo referencia a la mujer del ex futbolista, presente también en la mesa.

Primero, el Turco lo advirtió tirándole al instante un vaso de agua al hombre, ante las palabras desubicadas. "No Tati, te fuiste al carajo", le dijo serio García ya parado de su silla.

"Te quiere co... a tu mujer", repitió el invitado entre risas sin bajar un cambio. "No, es un desubicado, no te zarpes", dijo el Turco ya muy enojado.

Y cuando el hombre se acercó a darle explicaciones de cerca, el ex futbolista reaccionó de inmediato con un golpe a mano abierta y poniéndose en posición de pelea.

Ambos fueron separados y el Turco pidió que lo saquen de inmediato del lugar, muy enojado con esta persona y en medio de gritos y clima de tensión.

El primer video que se conoció del Turco García a las piñas en su programa

En las imágenes que se viralizaron en las redes sociales, se ve al ex futbolista levantarse de su silla y reaccionar luego de intercambiar palabras con una persona que se le acercó al lado.

El momento quedó registrado en pleno vivo y causó la sorpresa en todos los seguidores del programa que comentaban con asombro lo que veían. La cámara captó el momento en que comenzaba la riña cuerpo a cuerpo entre el ex futbolista y el otro hombre y luego se corrió.

El Turco y el otro hombre tuvieron que ser separados. Los trascendidos indican que esta persona habría hecho algún chiste de mal gusto hacia Mariela Prieto, la esposa del ex futbolista.

“En lo del Turco hay un chiste que hace el muchacho Jesús diciendo que ‘le atrae la mujer del Turco’. Cuestión que el chico empezó a hacerse el canchero y le repitió tres o cuatro veces que Jesús quería tener relaciones con su mujer”, explicó uno de los seguidores del programa sobre el por qué del conflicto ante el revuelo por lo sucedido.