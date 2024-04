Flor de la V soltó elogios para un famoso y Pablo Goycochea reaccionó enviándole un mensaje picante

Y añadió: "Yo venía caminando distraída y me lo choco. Me dice ‘tanto tiempo’. Era Benjamín Vicuña. Estaba divino”.

Enseguida, Flor se puso colorada y expresó: "Me cae súper (Benjamín). Es tan amoroso. No le conté a Pablo que me lo había cruzado. Espero que no esté mirando. Me alegró la noche”.

A los pocos minutos, la conductora reveló que Pablo Goycochea, su pareja, envió un mensaje apenas se enteró del cara a cara con el chileno: “Perdón que estoy tentada. Me mandó un mensaje mi marido. Lo primero que me dice es ‘tomá Vicuña’”.

Finalmente, pese a que dudó en mostrar el mensaje, Flor cuidó a su marido y evitó exponerlo. “Le dije que iba a mostrar el mensaje al aire. Y él me dijo ‘hacelo’. Si vos me autorizás... Pero no, no lo voy a hacer... hice un chiste. Tampoco vamos a pensar que, si yo me lo encuentro a Vicuña en París, sola, haría algo. Yo no soy la China”, remató.

El ex Intrusos que dejó todo para cumplir su sueño: así es su nueva vida

Gonzalo Vázquez dejó el ciclo Intrusos, América Tv, el pasado 31 de enero tras casi diez años de trabajar en el canal América Tv y por un sueño en conjunto con su novia, Agustina Lucero.

Lo cierto es que el periodista se instaló con su pareja en el exterior donde crearon su canal de Youtube y comparten contenido de distintos lugares turísticos del mundo que van recorriendo.

En charla con Clarín, Gonzalo comentó sobre esa importante decisión de vida que tomó: "Con mi pareja nos dimos cuenta que teníamos ganas de hacer algo distinto, de invertir en nosotros", confesó.

Los dos apostaron a recorrer nuevos destinos, conocer nuevas culturas y monetizarlo desde su canal virtual, donde ya tienen casi 40 mil suscriptores.

"El momento más crucial fue la pandemia. Estuve licenciado por mi diabetes porque era enfermedad de riesgo y trabajé desde casa durante un año. El canal se portó muy bien conmigo porque yo seguí cobrando mi sueldo pero tuve tiempo para pensar...", señaló sobre el momento en que empezaron a idear el nuevo plan de vida.

"Con Agus nos dimos cuenta que teníamos ganas de hacer algo distinto, de invertir en nosotros. Queríamos emprender", reconoció el periodista.

Sobre los videos que comparten, Gonzalo Vázquez comentó: "Filmamos el primero en diciembre de 2021 y, a partir de ahí, intentamos trabajar en eso todos los días. De hecho, ese mes subimos entre 3 o 4 videos, y eso es una cantidad considerable teniendo en cuenta que la producción del material la hacemos nosotros".