Los terribles insultos de Lali Espósito contra Soledad Pastorutti en La Voz Argentina

El momento se cerró de forma inesperada: Pastorutti se trepó sobre el sillón de Lali y quedó sentada sobre ella, provocando la divertida reacción de su compañera: “Cirque du Soleil”, comentó Lali entre aplausos del público.

La escena de inmediato se volvió tendencia en las redes sociales, donde los fans destacaron la química y la complicidad entre las dos artistas en el reality que conduce Nico Occhiato por el canal de las pelotas.

El accidente en vivo que sufrió un participante de La Voz Argentina

La semana pasada, en La Voz Argentina 2025 (Telefe), el participante Brandon Rivero protagonizó un momento tan sorpresivo como divertido: sufrió una caída justo antes de comenzar su audición, lo que tomó por sorpresa tanto al público como al jurado.

Después de que Luck Ra girara su silla y lo eligiera para formar parte de su equipo, Brandon se refirió al incidente con una mezcla de humor y vergüenza. "Me da bronca, qué pel..., cómo me caí", expresó, provocando carcajadas entre los presentes en el estudio.

Fue entonces cuando Lali Espósito intervino para explicar lo que había sucedido fuera de cámara: "Vamos a contar esto porque el público no lo vio. Cuando él estaba entrando, te diste un terrible palo, no lo vimos nosotros porque estábamos dados vuelta".

"Me hice pelota, encima me caí en cámara lenta, no podía creerlo", agregó Brandon, aún entre risas. Juliana Gattas, integrante del dúo Miranda!, no tardó en hacer una broma: "Es tu marca", a lo que Lali sumó con picardía: "Ahora, antes de cada show, te pegás un buen palo".

Al finalizar su presentación, el joven saludó a los coaches con entusiasmo. Mientras los abrazaba, en la pantalla del estudio se reprodujo el video de su caída, lo que generó una ola de risas tanto en el jurado como en el público presente.