La Voz Argentina: los participantes que eliminó Soledad hicieron un firme descargo tras el lío que se armó

Lo cierto es que tanto Segundo Maciel como Máximo Medina rompieron el silencio desde las redes sociales y lejos de hacer referencia a algún supuesto escándalo con la Sole, agradecieron la experiencia vivida en el programa y las muestras de afecto recibidas por el público.

"Hoy me tocó despedirme de La Voz y fue un día lleno de emociones. Obvio que duele quedar afuera porque uno sueña con llegar más lejos, pero me voy muy feliz con todo lo que me llevo de esta experiencia. Me tocó compartir esta etapa con Segundo, que fue un compañero increíble y una persona hermosa. Gracias por todo lo que compartimos hermano, fue un lujo coincidir con vos", indicó Máximo.

Y agregó: “Estar en La Voz ya fue el éxito más lindo que pude recibir. Gracias de corazón a mi coach Dorita y a La Sole por haber confiado en mí y darme la oportunidad de formar parte de su equipo. Me quedo con recuerdos y aprendizajes que no se borran nunca. La música sigue y esto es solo el comienzo”.

En tanto que Segundo eligió compartir varios mensajitos de apoyo desde sus historias sin referirse puntualmente a la polémica que circuló desde las redes. "No puedo creer la cantidad de mensajes así que me mandan, realmente el amor y apoyo que estuve recibiendo todo este último tiempo y de gente que no conozco es una locura, gracias", precisó el joven.

Luck Ra se la jugó en una batalla de La Voz Argentina con una sorpresiva decisión

Luck Ra tomó una decisión que nadie veía venir durante la batalla en La Voz Argentina 2025 entre Brandon Rivero y Federico Heinrich, quienes interpretaron Usted, la canción que Diego Torres grabó junto a Vicentico en su álbum MTV Unplugged de 2004.

Cuando llegó el momento de la devolución de Luck Ra, el cantante fue directo y crítico con sus participantes: “Es un tema lleno de sentimiento y eso es lo que tal vez faltó”. Y agregó: “Quizás quisieron que la gente se prenda pero los que tenían que estar prendidos son ustedes, tiene que estar ese fuego adentro”.

“La decisión es dejarlos libres a los dos, muchachos. Gracias por haber traído lo que trajeron. No quiero que esto sea para que se culpen, quiero que sea un empujón y una rampa para que la próxima suban más alto”, setenció.