Fernanda Iglesias profundizó sobre su interna con Verónica Lozano tras involucrar la infidelidad de su exmarido

Y aprovechó para cuestionar a Lozano por lo que expuso desde su programa por Telefe y lo que contó de la época en que Pablo Nieto, ex pareja de Iglesias, era productor de su programa.

“Vero ahí se mete en un terreno muy delicado porque ella me hace cargo a mi de algo en lo que no tengo nada que ver. Yo no es que pienso que todas las chicas gustan de Pablo, él me lo hacía sentir a mi. Entonces, es muy distinto cuando un hombre te quiere desestabilizar para que vos sientas celos”, aclaró.

Y reveló la charla que tuvo con la conductora por este tema y las pruebas que le mostró ella misma para fundamentar su estado: “Yo se lo expliqué perfectamente a Vero, una vez la cité en el Paseo Alcorta para hablar de este tema y mostrarle las pruebas que tenía de que mi marido me estaba siendo infiel. Le dije: ‘te muestro para que veas que no estoy loca, para que entiendas por qué yo estoy así’. Y eran fotos de una productora de ese programa desnuda que se las mandaba a mi marido".

"Yo se las mostré para que vea que no estaba exagerando. Vero no se iba a poner de mi lado, se iba a poner siempre del lado que más poder tiene, y se puso del lado de Pablo”, cerró picante contra Verónica Lozano.

Verónica Lozano confesó lo que más la perturbaba a Fernanda Iglesias cuando trabajaron juntas

Verónica Lozano no se quedó callada tras recibir el palito desde las redes de Fernanda Iglesias y recordó la época en que trabajó con la panelista en el ciclo PM.

La conductora remarcó qué era lo que más la preocupaba a la panelista y que tenía que ver con su entonces pareja, Pablo Nieto, productor del programa de Telefe.

"A Fer la conozco, laburó con nosotros en PM y fue un laburo agradable, no tengo nada para decir. Lo que sí le he dicho a ella y siento que estoy habilitada para contarlo es que siempre ella ha tenido como una fantasía de que todas las chicas gustan de Pablo (Nieto), su ex marido", indicó Verónica Lozano.

Y observó al respecto: "Y eso la hace escalar a lugares que son poco felices para ella y para su propia familia. Pablo, su ex marido, que fue productor nuestro mucho tiempo, incluso de este programa cuando Fer, que es nuestro productor, se va de vacaciones".