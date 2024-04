Gran Hermano: la fuerte pelea entre Furia y Mauro que culminó en llanto

Indignada por las actitudes de su enamorada, Furia explicó: “El me dijo 'yo me quiero llevar bien con todos, además de que esté con vos' y le dije, te entiendo, pero eso es personal tuyo, a mi no me sirve estar con un pibe que está metido con ellas cuando yo estuve toda la noche sola”.

“Le dije, me parece que estás menos diez, y es el tercer llamado de atención que tenes conmigo de cómo te moves acá. Entonces, si queres tener sexo, es sexo y ya, pero sino no tengamos nada y déjate de hinchar porque afecta en mi juego lo qué haces y no me gusta”, sentenció.

Furia y Mauro - captura GH.jpg

En eso reveló las fuertes declaraciones que hizo hacia el y reconoció: “Me parece que sos un falso, le dije. Gil de mier…, falso, de todo le dije. No es que me fui de boca, pero sentí lo que hizo Manzana en un momento, que quiere caerle bien a todo el mundo”.

“Ahí se puso a llorar, me dijo yo no quiero perder esto, te quiero un montón, posta se puso a llorar. Nunca me pasó en la vida que un pibe que conozco hace un mes llore por mi, pero no es malo lo que hago, es sano para el”, continuó y enumeró las actitudes que más le perturban de él.

“Llegamos a conclusión de que él va a cambiar esas cosas, en realidad yo le quería cortar, porque por estrategia es lo más piola para que se pueda quedar un poco más, ahora, si esta haciendo esto, la gente lo va a ver y me va a venir a gritar porque va a ver su juego falso”, concluyó.

Embed

Furia quedó envuelta en una denuncia por amenazas y pone en riesgo su continuidad en Gran Hermano

En una charla con Martín Cirio, más conocido como La Faraona, Marisol, la novia de Martín Ku de Gran Hermano, denunció que recibió amenazas de parte del fandom de Furia.

"Están enojados conmigo porque quiero que gane Martín. ¿Cómo no voy querer que gane Martín? ¡Es mi novio!", exclamó, indignada. Además, indicó cuáles fueron las amenazas que le hicieron los seguidores de Juliana Scaglione.

"Me da miedo. ¿Vos sabés los mensajes que me mandaron a mí? Me mandan fotos de mis gatitas con los ojos editados con cruces rojas y llenos de sangre. 'Así van a quedar tus gatas', me dicen. Son siniestras", reveló Marisol.

En las redes, los dichos de la novia de Martín generaron un enorme revuelo. El fanatismo extremo de los "furiosos" podría jugarle en contra a Juliana, que está en una placa difícil, que probablemente culmine con un mano a mano entre ella y Catalina.