El angustiante presente de Marisol, la novia de Martin Ku de Gran Hermano: "No se lo deseo a nadie"

Sin embargo, en las últimas horas, Marisol reapareció y contó que estuvo ausente porque sufrió un hecho de inseguridad: le robaron su teléfono al cual tenía asociado sus tarjetas de crédito y acceso a sus cuentas bancarias.

"Me había comprado el celu hace 2 semanas. Me lo compré como herramienta de trabajo y me costó 1500 dólares. Encima no tengo las tarjetas ni el acceso a mis cuentas. Cuidense mucho, la calle está dura", expresó.

Marisol reconoció que el episodio la dejó muy abatida. "Estoy anímicamente mal. Estoy somatizando todo, pero ya pasará. Quiero decirles que se cuiden, que no se regalen, que no vayan con los auriculares porque hay gente mala", sentenció.

Gran Hermano: Furia encontró a Emma tocando a Mauro y estalló una guerra inesperada

En las últimas semanas, Emmanuel Vich y Furia se mostraron más unidos que nunca en Gran Hermano. Aunque no siempre se llevaron bien, tras la llegada de los nuevos participantes, se unieron en un pacto a favor de los participantes que están desde el primer día y no salieron de la casa.

Sin embargo, en las últimas horas, se vivió un momento de tensión entre ellos. Luego del ingreso de Alfa al juego, Emma se sentó en la mesa al lado de Mauro D'Alessio, mientras Juliana Scaglione conversaba con el ex jugador de la edición anterior del reality.

En un momento, Emma le empieza a hacer masajes a Mauro en los hombros. Furia observa esa situación y no se queda callada. "¿Qué hacés tocando a mi chico?", exclamó y él le contestó: "Pasa que le dolía el brazo".

Lo más llamativo ocurrió horas más tarde. Emma no ocultó su malestar con Mauro: "Es un mal educado. ¡No me lo banco! Ojalá que se vaya. No lo soporto más... es un pelotud... bárbaro".

Furia, tajante, le respondió: "A veces, vos sos pelotud... también. Lo siento mucho que te llevas mal con él. Todo porque no gusta de vos". "¿Sos totna vos o te hacés?", remató Emma, sacado.