La escandalosa separación de Morena Rial: robo, discusiones y amenazas

“Morena le pagó un tratamiento de carillas, ella le da plata pero Eric nunca se lo hace”, explicó Pepe. Lo cierto es que tiempo después, ella le pidió la plata que no utilizó, pero el joven no la devolvió y esto derivó en una discusión que hizo que él abandone la casa.

Sin embargo, no todo terminó ahí. “Eric se va de la casa y Morena se da cuenta que además de deberle las carillas, le robó 1500 dólares”, agregó el panelista.

Como si eso fuese poco, la hija de Jorge Rial también descubrió que le había robado a su niñera las tarjetas de crédito y mil dólares.

La difícil noticia que recibió More Rial tras el casamiento de su ex Facundo Ambrosioni

Este fin de semana el ex de Morena Rial, Facundo Ambrosioni, se casó con su novia Camila Triviño en una iglesia de Córdoba junto a sus familiares y seres queridos.

En medio de todo el festejo, se supo que Morena recibió una dura noticia y es que le cerraron su cuenta de Instagram, la cual usaba como una herramienta laboral.

“More cambió de cuenta por baja de la anterior”, informó el abogado Alejandro Cipolla.

De esta manera, la hija de Jorge Rial tuvo que comenzar de cero con sus redes y abrió una nueva cuenta de Instagram en la que hasta el momento obtuvo 20mil seguidores.

Así las cosas, Morena estrenó su cuenta con un picante mensaje que no pasó desapercibido. “Aunque me quieran callar, no lo van a lograr”, escribió en una historia.