Picante cruce entre Lali Espósito y Juliana Gattas en La Voz Argentina: "¡Te burlaste de cómo bailo, nena!"

Juliana reaccionó con humor: "¿Nosotros qué hacemos?", y Lali, sin perder el ritmo, comenzó a imitar pasos de baile y lanzó: "No, ustedes bailan, los Miranda! bailan... Re bailan".

A partir de ahí, se generó un divertido ida y vuelta entre los coaches. "Ustedes bailan, tienen toda la gracia, toda la onda del mundo. Pero, o sea, vos te estás preparando para ser una cantante que baila, que haga la perfo completa, 360 el baile y el canto. Es acá amor mío", insistió Lali. Juliana disparó: "¡Nena! ¿Vos nos querés arruinar un kiosco acá?".

"Por supuesto", respondió sin dudar la cantante de Disciplina, lo que llevó a Gattas a bromear: "Se está poniendo feo esto". Lali, entonces, compartió su sentir: "El baile es mi vida". Y Juliana, entre risas, cerró el cruce con una frase que desató carcajadas: "El baile también es mi vida y te burlaste de como bailo, nena".

Finalmente, Macarena no dudó y eligió sumarse al equipo de Lali, sellando su decisión con una sonrisa y desatando la alegría de la coach pop.

El filoso comentario de Luck Ra que descolocó a Miranda! en La Voz Argentina

Este martes, La Voz Argentina 2025 (Telefe) fue escenario de un momento divertido y cargado de tensión entre Luck Ra y el dúo Miranda!, durante la audición de Juliana Annechini. La joven interpretó el clásico Let it be de The Beatles y logró que los tres coaches se dieran vuelta, generando una competencia por sumarla a sus respectivos equipos.

En su intento por convencerla, Ale Sergi le ofreció trabajar juntos: "Podemos trabajarlo juntos". Pero Luck Ra no se quedó atrás y respondió con una frase punzante: "Podés hacer exactamente lo mismo que con ellos, conmigo. Y ellos son dos que te van a estar puteando".

La reacción no se hizo esperar. "¿Qué? ¿Perdón? ¿Por qué lo vamos a putear?", dijo Juliana Gattas, visiblemente sorprendida. Y agregó con firmeza: "No, tiene muchas cosas buenas, pero eso no... la sabiduría de dos personas, con la trayectoria que tenemos nosotros".

Fiel a su estilo relajado y provocador, Luck Ra retrucó: "Bueno, pero también hay que hacer. O sea, ustedes son gente muy talentosa, en mi caso hay que hacer poco con poco hermano, eh". Ale Sergi, entre risas, le respondió: "No te hagas el humilde que vos tenés lo tuyo".

Finalmente, Juliana tomó su decisión y eligió formar parte del equipo del cuartetero. Tras la elección, Luck Ra se mostró arrepentido por el cruce: "Me pone muy mal pelearme, perdón por las cosas terribles que les dije".

Sergi, con humor, le contestó: "Pará, no nos vas a hacer llorar". En ese momento, Lali Espósito intervino con una broma para distender el ambiente: "Somos dos mujeres del espectáculo no nos vamos a pelear... Es porque es nuevo y se pone mal". El comentario generó risas y complicidad entre los coaches, que terminaron abrazándose en señal de reconciliación, dejando atrás el cruce y celebrando el espíritu del programa.