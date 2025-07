Cómo está hoy y a qué se dedica Alexis, el hijo menor de la Locomotora Oliveras

Y en este contexto es que cobró notoriedad la mayor cercanía que mantiene con Alexis, quien trabaja como instructor en el gimnasio que Oliveras tiene en Santo Tomé. Al tiempo que además aspira a dedicarse también al mundo de la gastronomía, ya que uno de sus sueños es llegar a ser un chef profesional.

Hace un tiempo, Locomotora Oliveras había revelado en una entrevista con Caras TV que el hecho de que los chicos hubiesen tenido que empezar a cocinarse solos desde muy pequeños probablemente le haya despertado sus ganas de profesionalizarse en la materia. “A los cuatro años ya sabían cocinar. Se cuidaban y se cocinaban cuando yo tenía que pelear o concentrar”, recordó.

"Me perdí cumpleaños, fiestas, egresos… pero ellos sabían que todo era por un futuro mejor... Si no hubiera sido así, estaríamos los tres en la miseria”, confió por entonces con un dejo de angustia y a flor de piel.

En tanto, por estas horas tanto Alexis como Alejandro Oliveras están al pendiente de la evolución de la salud de su madre, que a ciencia cierta continúa en estado crítico y con pronóstico reservado.

El escalofriante mensaje de Locomotora Oliveras que anticipó su ACV

El estado de salud de Alejandra Locomotora Oliveras se sigue evaluando día a día. Aunque permanece estable, su cuadro sigue siendo crítico tras haber sufrido un accidente cerebrovascular isquémico que obligó a su internación de urgencia la semana pasada.

El miércoles 16 de julio, la ex campeona mundial de boxeo fue sometida a una intervención quirúrgica ante un panorama médico poco alentador. Desde entonces, su evolución es monitoreada minuto a minuto por el equipo médico que la asiste.

En medio de la preocupación por su salud, comenzó a circular en redes un audio que la propia Oliveras había grabado antes de sufrir el ACV. El mensaje, que rápidamente se volvió viral, resume la filosofía de vida que predicaba: vivir el presente y valorar las cosas simples.

"¿Qué sentido tiene la vida si no estás disfrutando el momento? Esto, lo que estamos viviendo ahora", comienza diciendo en el audio, donde también reflexiona sobre la fugacidad de la vida: “¿Cómo vas a pensar en el futuro, si capaz que esta noche te vas en un sueño? Puede pasar”.

Con su estilo directo y apasionado, Locomotora invita a vivir con intensidad y a no postergar la felicidad: “Disfrutá el momento. Sentí la piel de gallina cuando alguien te está hablando al corazón”.

La ex boxeadora, que en los últimos años se convirtió en influencer y entrenadora motivacional, también cuestiona la idea de que el dinero es sinónimo de felicidad: “Hay gente que se está muriendo en un hospital o tiene una enfermedad terminal. Vos estás sano, estás vivo, estás bien. Y la gente no valora nada. Piensan que lo más importante es la plata, y qué equivocados que están: la plata no te hace feliz. No te la ponen en el cajón”.

El mensaje cierra con una reflexión potente: “Disfrutá el momento, el día a día. Hoy estás, mañana tal vez no. Estás respirando, escuchando la voz de alguien; podés ver, sentir. Tenés un corazón que late, y cuando deja de latir... chau. Disfrutá la vida”.

El audio conmueve no solo por sus palabras, sino también por el contexto en que resurge: como un testimonio genuino de alguien que dedicó su vida a transmitir fuerza, superación y gratitud.