Pampita se separó de Martín Pepa a menos de un año de comenzar la relación: los picantes motivos

"No hay terceros en discordia, lo que sí me dijeron es que él ya está haciendo vida de soltero", detalló Méndez sobre la decisión del polista de cortar con la relación y recordó que Pampita había viajado a Estados Unidos para verlo a él hace pocos días. "Hoy Pampita está soltera, no hablé con ninguno de los dos pero sí lo confirmo", sentenció remarcando la contundencia de su fuente de información.

Pampita y Martín Pepa blanquearon su relación en octubre del año pasado luego de que la modelo estuvo unos meses sola tras separarse de Moritán, padre de su hija Ana. Martín Pepa es un polista de 45 años, que vive entre Miami y Nueva York, lo que ha requerido que la pareja maneje una relación a distancia durante mucho tiempo.

A pesar de la distancia, Pampita ha hablado abiertamente sobre cómo mantienen su relación y la conexión que tienen pese a estar distanciados geográficamente por el trabajo de ambos.

Han compartido momentos románticos en redes sociales, incluyendo fotos y videos de viajes y momentos cotidianos. En distintas entrevistas la modelo de 47 años ha expresado lo enamorada que estaba y lo distinto que había sido el vínculo con Martín Pepa a sus relaciones anteriores.

“Es muy difícil, sí (llevar la relación a distancia). Pero bueno, que a veces cuando uno encuentra a una persona que vale la pena, que tiene ciertos valores. Comemos haciendo videollamada, cada uno en un país distinto, o miramos una serie a la vez, hoy que la tecnología te acerca un poco. Nada se parece al estar frente a frente”, reconocía Pampita en diálogo con LAM (América Tv) sobre cómo llevaban el día a día con su ahora ex pareja.

La curiosa coincidencia de Wanda Nara y Pampita y la foto con el mismo hombre

Wanda Nara y Pampita coincidieron en Villa La Angostura y sorprendieron al posar con el mismo hombre, lo que generó revuelo en las redes por la curiosa conexión.

A través de sus historias de Instagram, tanto Wanda como Pampita mostraron distintos momentos familiares, que incluyeron paseos en aerosilla y jornadas de descanso en un exclusivo resort.

Fue en ese contexto que los fanáticos notaron un detalle en común: ambas habían posado con la misma persona, Nicolás Torres García, quien en un principio fue identificado como el instructor de esquí de los chicos.

Wanda publicó una imagen en la que aparece junto a Torres García, ambos vestidos con ropa de esquí y Pampita compartió una foto donde él abraza a uno de sus hijos, fruto de su relación con el actor Benjamín Vicuña.

pampita hijo cerro bayo