Virginia Demo de Gran Hermano se hizo una cirugía estética y mostró las fotos con los impactantes resultados

"En este momento se cumplen 24 horas y nunca sentí dolor, estoy feliz, de todos modos consulta”, comentó Virginia. Ante otra pregunta sobre si la cicatriz que le queda es grande, la oriunda de La Plata remarcó: “En este momento se están cumpliendo las 24 horas de la operación, jamás sentí dolor, pero nada de nada. Ya me empecé a desinflamar. Son tres puntitos que te hacen por la lipoaspiración, uno bajo la pera y uno detrás de cada oreja, así que cicatriz cero”.

virginia demo operacion estetica experiencia y resultados

Y en cuanto a la complejidad de la intervención, Virginia Demo analizó: “Mi experiencia es hermosa, nada compleja, nada de dolor, por supuesto hay que cuidarse, ratar de tener la faja la mayor cantidad de tiempo posible para que el resultado sea óptimo".

“Me costó, pero realmente me hacía mal y condicionaba un montón de circunstancias. Cuando hay tanto malestar, lo justifico”, concluyó la ex Gran Hermano sobre por qué decidió pasar por el quirófano y mostró luego cómo quedó su rostro a un día de la intervención.

A pesar de no haber llegado a la final del reality, donde quedó eliminada en una definición mano a mano con Juliana Furia Scaglione, Virginia Demo no se fue con las manos vacías de la famosa casa.

A lo largo de los 144 días que estuvo adentro, la standupera ganó un viaje a Punta Cana para dos personas y su hija que ingresó por una semana, Delfina, ganó una casa por decisión del público. Esa edición del programa la terminó ganando el uruguayo Bautista Mascia en julio de 2024.

Al tiempo de salir del reality y presentar su show de stand up Benditas Imperfectas en la Avenida Corrientes, la actriz reconocía en diálogo con PrimiciasYa que volvería a ingresar a la casa pero no de manera permanente: "Volvería a entrar a la casa pero como los que entraban por unos días y ya sabiendo que se iban. A jugar no volvería, si a estar un rato con los chicos y me divertiría mucho”, indicó.

Las fotos de Virginia Demo luego del retoque estético en su rostro.

virginia demo foto tras operacion estetica

virginia demo foto tras operacion estetica 2

En qué consiste la liposucción de papada

La liposucción de papada, también llamada lipopapada, es un procedimiento quirúrgico que consiste en la eliminación de grasa localizada en la zona del cuello y debajo de la barbilla para mejorar el contorno facial.

Se realiza mediante la succión de la grasa a través de pequeñas incisiones, generalmente ubicadas en el pliegue del mentón. Es una cirugía relativamente corta que utiliza unas cánulas muy finas para aspirar el exceso de grasa subcutánea de la papada.

Este procedimiento busca remodelar la zona, eliminar la grasa sobrante y definir mejor el ángulo cervicomental, mejorando la apariencia del cuello y el perfil facial.