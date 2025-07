Zaira Nara confesó por qué se separó de Facundo Pieres y cómo está el vínculo con el padre de sus hijos, Jakob Von Plessen

“Aprendí a cuidar mi intimidad, pero desde el respeto hacia mí misma, hacia mis hijos y mi familia, en el sentido de qué cosas me gustan que se sepan y cuáles no. La prioridad siempre es respetar el ritmo de mis hijos”, agregó marcando distancia de los manejos mediáticos de su hermana Wanda Nara. En ese sentido, Zaira remarcó: “Muchas veces me ha pasado que hay noticias que salen y se exponen al ritmo de los medios, que no es el que manejamos en mi casa. Mis hijos no tienen redes sociales, no están expuestos, no se enteran de lo que pasa afuera o de las cosas que se dicen”.