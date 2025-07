Se conocieron los duros motivos detrás de la ruptura entre Pampita y Martín Pepa: "Es un..."

La panelista Majo Martino fue quien aportó la primera información al aire: "Acá me llega data de Pepa". Luego, leyó el mensaje que recibió: "Pepa no está bien visto en el ambiente. Es bastante fiestero. Cuando Pampita se puso con él todos los que conocen del ambiente dijeron 'uuuuh', porque está muy mal visto. Me dicen que es más polista fiestero que otra cosa".