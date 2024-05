La angustia de Florencia en Gran Hermano por el desagradable comentario de Nicolás sobre su físico

Florencia Regidor con Virginia Demo y Zoe Bogach - captura GH2023.jpg

Y agregó, visiblemente molesta como si hubiesen lastimado a una hija suya: "Se cree que es perfecto. Encima, con lo linda que sos. ¿Vos lo hablaste con un odontólogo? Porque te los pueden limar, si querés. Igual, no haría falta porque sos hermosa".

"Yo me lo quiero hacer porque son bastante grandes", respondió entonces Florencia muy angustiada. En tanto, Virginia no dudó en consolarla asegurándole: "Sos divina y te juro por Dios y por mis hijas que sos hermosa. Pero bueno, tal vez vos lo hablás es una boludés de solucionar como a mí me parece y listo". Pero Regidor concluyó molesta: "Sí, pero no entiendo por qué me jode con eso".

La tremenda escena de celos que le hizo Florencia a Nicolás en Gran Hermano: "Me deja traumada"

Cuando comenzó Gran Hermano 2023 las cosas eran muy diferentes y los vínculos entre los participantes no eran lo mismo que ahora. Por ejemplo, Nicolás Grosman supo tener mucha complicidad con Lucía Maidana y este ahora Florencia Regidor se vio afectada por ese recuerdo.

La joven salteña quedó afuera del reality hace tres meses, y fue justo la semana después de su eliminación, que entró Florencia con una camada de cinco participantes nuevos.

Si bien nunca llegaron a cruzarse, Flor entró sabiendo sobre este vínculo y dado que actualmente es ella quien está en una relación con Nicolás, decidió hacerle un contundente planteo.

Mientras charlaban junto a Bautista en la habitación, a Nico se le ocurrió hacer un repaso de los participantes a los que nunca había votado. “Licha, Chino, Bauti, Luchi, Flor”, enumeró entre otros. Al escuchar el nombre de la eliminada su novia revoleó los ojos y se mostró molesta.

"A mí siempre me nombra después de Lucía", disparó mientras Bauti metía púa a la charla. "Y ya soñó dos veces con Luchi, me deja traumada", concluyó.